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РБК
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).В источнике
С чего всё началось
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
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Доходы российского бизнеса поставили антирекорд века

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Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина в Дивеевском монастыре

Тверской суд Москвы в понедельник, 3 августа, назначил балерине Анастасии Волочковой денежный штраф за то, что она нарушила карантин при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
Газета.Ru10:18
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Спрос на туры в Абхазию обгоняет Турцию

Активизацию бронирований подтверждают и в АЛЕАНе, по словам коммерческого директора этого туроператора Оксаны Булах, 3 августа до 12 часов было реализовано в несколько раз больше туров, чем до этого продавалось за целый день.
ТурДом08:05
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Россиян, заболевших коронавирусом в Абхазии, отправят лечиться в Сочи

По словам министра, накануне в республику выезжали специалисты Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, чтобы оценить условия оказания медпомощи нашим гражданам, а на этой неделе туда отправиться еще одна группа специалистов, которая проведет аудит приема россиян.
Российская газета11:55
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Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты.
Народные новости06:55
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК11:59
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Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом

Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна1 августа в 04:33
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Японцы обнаружили галактику, практически не содержащую кислорода

Исследователи сообщили, что полученные с телескопа данные показывают, что в найденной галактике содержится всего 1,6% кислорода от солнечного, что является самым низким значением за всю историю галактического изучения.
ИА Красная Весна1 августа в 08:45
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Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК06:28
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