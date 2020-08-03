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РБК
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).В источнике
С чего всё началось
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
РБКвчера в 00:00
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Московский Комсомолец

Прояснился масштаб разорения российских предпринимателей

Московский Комсомолецвчера в 13:10
Forbes

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума в XXI веке

Forbesвчера в 02:38
Lenta.ru

Доходы бизнесменов в России обвалились до минимума за 20 лет

Lenta.ruвчера в 05:15
Эхо Москвы

Предпринимательские доходы россиян упали до двадцатилетнего минимума

Эхо Москвывчера в 03:34
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:37
Дождь

Предпринимательские доходы россиян упали до 20-летнего минимума

Дождьвчера в 01:49
URA.Ru

Доходы российского бизнеса поставили антирекорд века

URA.Ruвчера в 00:45

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
ТАССвчера в 06:44
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Коган объяснил, в чем сложность перехода Косторной к Плющенко

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил, почему в текущем сезоне фигуристка Алена Косторная сможет выступать только за клуб "Самбо-70", несмотря на переход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Коган объяснил, в чем сложность перехода Косторной к Плющенко
РИА Новостивчера в 13:14
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
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Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог.
Коммерсантъ19:12
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На Чукотке объявлен карантин из-за бешеных лисиц

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о неблагоприятной эпидемиологической обстановке возле чукотского Анадыря из-за увеличения численности лисиц.
Аргументы и Факты21:33

Google представила недорогой смартфон Pixel 4A — конкурента iPhone SE

Компания Google презентовала три новых смартфона линейки Pixel: недорогой Pixel 4A, 4A 5G и флагманский Pixel 5. Первый можно приобрести уже будет с 20 августа, флагман должен выйти осенью 2020 года, об этом сообщается в блоге Google.
Mockva.ruвчера в 12:53
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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