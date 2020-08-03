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РБК
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).В источнике
С чего всё началось
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
РБК00:00
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Московский Комсомолец

Прояснился масштаб разорения российских предпринимателей

Московский Комсомолец13:10
URA.Ru

Доходы российского бизнеса поставили антирекорд века

URA.Ru00:45
Lenta.ru

Доходы бизнесменов в России обвалились до минимума за 20 лет

Lenta.ru05:15
Эхо Москвы

Предпринимательские доходы россиян упали до двадцатилетнего минимума

Эхо Москвы03:34
Forbes

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума в XXI веке

Forbes02:38
Дождь

Предпринимательские доходы россиян упали до 20-летнего минимума

Дождь01:49
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:37

Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
РИА Новости12:26

Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»

Марина Неелова убеждена, что за уходом Сергея Гармаша на самом деле стоит не беспокойство за будущее театра "Современник", которому тот отдал несколько десятилетий жизни, а неудовлетворенность амбиций.
Дни.ру11:15
55

Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru11:21
65

Александр Ширко: «Кокорину надо заявлять о себе в первых же матчах за „Спартак“. Забитые мячи помогут быстрее адаптироваться в команде»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поделился мнением по поводу перспектив Александра Кокорина в столичном клубе, рассказал, какое усиление требуется красно-белым и выразил надежду, что новый сезон для команды сложится более успешно, чем прошедший.
Матч ТВ14:46

Следователи допросили 24-летнюю любовницу расчлененного Энди Картрайта

В уголовном деле по факту предполагаемого убийства известного рэпера, чьи останки были найдены в квартире на Невском проспекте, появился важный свидетель — молодая девушка, которая состояла с музыкантом в близких отношениях.
Невские Новости04:40
58

Чонгук проспойлерил новый сингл BTS «Dynamite»

So Jungkook gave away the hint of dynamite explosions, and as usual we missed the clues 🤡🤡😂#BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/URc6MkAusH — 🧨8/21⁷ (@sorafirstlove) August 2, 2020 АРМИ были в шоке, когда поняли, что ответы на их вопросы и ключ к тайне лежали так близко, а они не заметили их.
Popcake02:30
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Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ11:36
9

Коган объяснил, в чем сложность перехода Косторной к Плющенко

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил, почему в текущем сезоне фигуристка Алена Косторная сможет выступать только за клуб "Самбо-70", несмотря на переход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
РИА Новости13:14