Экономика

РБКРБКПредпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).
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Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
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Доходы бизнесменов в России обвалились до минимума за 20 лет

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Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

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Религия

Игумения Среднеуральского женского монастыря сообщила о расколе церкви

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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
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Общество

В 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим

В 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа.
RT на русском 09:01
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Футбол

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено против бывшего главы «ВСМПО-Ависмы»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.
РБК 10:47
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

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Общество

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BFM.ru 04:33
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Технологии

Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно

По данным инсайдеров, код нового меню «Пуск» уже добавлен в майское необязательное обновление KB4568831.
Evo-rus.com 10:46
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Происшествия

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС 07:21
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Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
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Общество

Начальник метро Петербурга Гарюгин уволится после 30 лет работы

Гарюгину в апреле исполнилось 70 лет. Он был начальником ленинградской, а затем петербургской подземки.
News.ru 09:15
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Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки Соколов нанял второго адвоката

RT на русском 09:07
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Армия и оружие

В России создана ИТ система для новой ракеты «Ангара 1.2»

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Космос

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
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Общество

Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока-2»

Польское антимонопольное управление UOKiK выписало штраф "Газпрому" на 57 миллионов долларов за игнорирование предписания о предоставлении информации по газопроводу "Северный поток-2", сообщается в заявлении управления.
Вести.Ru 03:42
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Экономика

В РФ яблоки подорожали на 30-45%

В РФ резко подорожали яблоки, стоимость различных сортов изменилась на 30-45%.
Дни24 01 августа в 08:36
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Происшествия

Опубликовано видео очередной драки «десантника Колобка» в День ВДВ

В Сети появилось видео очередной драки в День ВДВ с участием Александра Орлова, напавшего ровно три года назад на журналиста НТВ.
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Общество

Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина в Дивеевском монастыре

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Шоу-бизнес

Роза Сябитова и Лариса Гузеева не общаются вне съемок

Лариса Гузеева и Роза Сябитова не поддерживают дружеских отношений вне эфира.
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Политика

МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Авто

В России появится ГОСТ по отзыву автомобилей

Если инициирует и контролирует сервисную кампанию сам автопроизводитель, отзыв будет считаться «добровольным».
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Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад уже не один год готовится к большой войне против России, заявляет известный политолог Евгений Сатановский.
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

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Политика

Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники

Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
RuNews24.ru 01:36
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Общество

В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
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Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году

Российская газета 10:09
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Общество

Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26

Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
РИА Новости 04:53
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Политика

33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан

В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда 07:53
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