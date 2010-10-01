Общество
КузбассМаякПредпринимателям выдадут деньги на зарплаты сотрудникам
Сегодня в гостях в официальном аккаунте Инстаграм «Вестей» на вопросы подписчиков отвечала начальник департаментапо развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероника Трихина.
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Пострадавшим из-за коронавируса субъектам МСП безвозмездно выдадут деньги на зарплаты сотрудникам
Деловой квадрат16 апреля в 00:54
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В Москве доля инфицированных коронавирусом людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, возросла за неделю с 40 до 60%.
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Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
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Ранее стало известно о гибели одного человека в результате столкновения автобуса Мосгортранса и легкового автомобиля Hyundai в районе дома №45 на Кутузовском проспекте.
RT на русском 15:02
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
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Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
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Сегодня в Иерусалиме в Кувуклии храма Гроба Господня традиционно сошел Благодатный огонь.
Би-порт 08:24
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Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав
Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
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Онлайн-кинотеатр Okko покажет постановку Ивана Вырыпаева «Интертеймент».
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Власти Москвы продлили введённые ограничения до 1 мая
Временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются до 1 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.
Комсомольская правда 03:54
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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Пока наша команда строила сегодняшний план на Земле, Curiosity на Марсе был занят завершением анализа узловой коренной породы у цели "Adder", который был запланирован вчера.
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Еще восемь случаев заражения коронавирусом подтверждено в Карелии за сутки, таким образом, общее число инфицированных увеличилось до 27 человек, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
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Общество
В МЧС рассказали, чем может обернуться режим ЧС в Петербурге
Режим ЧС даст властям Петербурга гораздо более широкие полномочия, что может привести к ужесточению мер.
Gazeta.SPb вчера в 13:15
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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки в ближайшее время выглядит маловероятным.
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Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
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Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
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На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Скончались 133 человека, заразившиеся коронавирусом, 275 пациентов смогли излечиться.
Rusvesna.su 04:19
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Саратовский митрополит выступил против закрытия церквей на Пасху
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин осудил действия властей Саратовской области, принявших решение запретить посещение церквей в канун пасхальных богослужений.
Коммерсантъ 14:51
Общество
ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления
«Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых за преступления небольшой и средней тяжести, составляет 43,7% от общего количества вновь арестованных (8018 человек)», — говорится в письме.
РБК 12:34
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Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35