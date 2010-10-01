Сегодня в гостях в официальном аккаунте Инстаграм «Вестей» на вопросы подписчиков отвечала начальник департаментапо развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероника Трихина.

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 2K

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май В центральной части России, Поволжье и Краснодарском крае температуры ожидаются чуть выше климатической нормы. 121

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Общество В Швеции ежедневно умирают 60 человек от коронавируса Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на пресс-конференции заявил, что число смертей от коронавируса держится на уровни 60-ти случаев в сутки.

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Политика Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия. 52