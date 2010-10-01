Коронавирус

КузбассМаякКузбассМаякПредпринимателям выдадут деньги на зарплаты сотрудникам

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Сегодня в гостях в официальном аккаунте Инстаграм «Вестей» на вопросы подписчиков отвечала начальник департаментапо развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероника Трихина.
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Бизнесмены в ХМАО срочно выводят людей на работу, чтобы получить деньги «от Путина»

URA.Ru16 апреля в 11:48

Предпринимателям выдадут деньги на зарплаты сотрудникам

КузбассМаяк16 апреля в 06:50

Пострадавшим из-за коронавируса субъектам МСП безвозмездно выдадут деньги на зарплаты сотрудникам

Деловой квадрат16 апреля в 00:54
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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