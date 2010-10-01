Коронавирус
КузбассМаякПредпринимателям выдадут деньги на зарплаты сотрудникам
Сегодня в гостях в официальном аккаунте Инстаграм «Вестей» на вопросы подписчиков отвечала начальник департаментапо развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероника Трихина.
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Бизнесмены в ХМАО срочно выводят людей на работу, чтобы получить деньги «от Путина»
URA.Ru16 апреля в 11:48
Пострадавшим из-за коронавируса субъектам МСП безвозмездно выдадут деньги на зарплаты сотрудникам
Деловой квадрат16 апреля в 00:54
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:24, Ашберн
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Год назад Лидия Федосеева-Шукшина подарила руководителю группы «На-На» двухкомнатную квартиру.
StarHit.ru 14:00
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практические невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18:49
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май
В центральной части России, Поволжье и Краснодарском крае температуры ожидаются чуть выше климатической нормы.
Пятый канал вчера в 23:46
Общество
В Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
Наука
Великобритания анонсировала старт производства вакцины от коронавируса
Со следующей недели Великобритания начнет выпуск вакцины от коронавируса, несмотря на то что она еще не прошла клинических испытаний.
Известия 18:14
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова без Джигана отметила день рождения сына
Младшему ребенку модели сегодня исполнилось два месяца.
КМВ Новости 10:05
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели 08:25
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
В Швеции ежедневно умирают 60 человек от коронавируса
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на пресс-конференции заявил, что число смертей от коронавируса держится на уровни 60-ти случаев в сутки.
Pravda.Ru 16 апреля в 09:07
Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
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Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 19:58
Авто
Ford Mustang назвали самым популярным спорткаром в мире
Уже пятый год подряд Ford Mustang становится самым популярным спорткаром в мире.
SpeedMe 04:57
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ASUS раньше времени рассекретила платы Prime Z490-P и Prime Z490-A
Игромания.ру 15:41
Политика
Трамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
RT на русском 20:14
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Кокорин рассказал о предложении из Италии
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Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%
Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
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Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Армия и оружие
Замглавы МИД РФ озвучил условия диалога с США по гиперзвуковому оружию
Российская газета вчера в 02:55
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Путин поздравил православных с Пасхой
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Общество
Мишустин подписал решение о максимальных выплатах безработным
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
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В США прошли протесты с требованием отмены карантина
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Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
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Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России
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Ремастер Crysis выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
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Mockva.ru вчера в 16:08