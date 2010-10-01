15 тысяч рублей выделят на первоначальные расходы, а на текущие по 6,5 тысяч на количество работников компании в мае 2020 года. Для получения выплат необходимо в срок с 15 июля по 15 августа подать заявление в налоговую инспекцию.

Экономика США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога. 14

Политика ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общество Обсуждение деноминации рубля назвали «бессмысленной ерундой» Развернувшееся в СМИ обсуждение деноминации рубля является бессмыслицей и искусственной повесткой.

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля "Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении. 87

Происшествия В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. 4

Общество Обнародован рейтинг регионов с высоким уровнем психических заболеваний Самый низкий уровень психических заболеваний приходится на Чечню — там, для сравнения, 1411,9 случая на 100 тысяч населения, — а также Москву, Ингушетию, Севастополь и Северную Осетию. 25

Экономика В РФ хотят изменить требования к зарплатам бюджетников Российское правительство намерено изменить порядок начисления заработных плат работникам бюджетной сферы.

Шоу-бизнес Жена Уилла Смита призналась в романе на стороне Джада заявила, что у нее была связь с музыкантом около 4,5 лет назад, однако опровергла информацию о том, что ее муж Уилл Смит "благословил" эти отношения. 6

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом. 31

Космос Гипотетическая Девятая планета может оказаться первичной черной дырой Астрономы из Гарвардского университета, США, совместно с учеными проекта Black Hole Initiative (BHI) разработали новый метод обнаружения черных дыр во внешней части Солнечной системы, который позволит также раз и навсегда определить природу гипотетической Девятой планеты. 1

Политика Антонов призвал уважать позицию Китая по переговорам о вооружениях Российский посол в США Анатолий Антонов призвал уважать позицию Китая, не желающего присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями. 168

Футбол Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.