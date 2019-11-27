Машиностроительное предприятие «Атомэнергомаш» (входит в «Росатом») пригласило певца Сергея Шнурова, заявившего о необходимости создания «нового образа сварщика», познакомиться с представителями этой профессии. Обращение опубликовано в среду, 27 ноября, на странице в Facebook.

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Общество Россиян ждут две двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.

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Спорт Кремль выразил озабоченность угрозой новых санкций из-за допинга Россию заподозрили в том, что в базе данных лаборатории были изменения, которые могли свидетельствовать о новых попытках скрыть информацию об употреблении запрещенных препаратов.

Общество Как изменится жизнь россиян с 1 декабря News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.

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