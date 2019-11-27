Культура

ИзвестияИзвестияПредприятие «Росатома» предложило Шнурову познакомиться со сварщиками

Машиностроительное предприятие «Атомэнергомаш» (входит в «Росатом») пригласило певца Сергея Шнурова, заявившего о необходимости создания «нового образа сварщика», познакомиться с представителями этой профессии. Обращение опубликовано в среду, 27 ноября, на странице в Facebook.
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Шнурова позвали в Волгодонск разбить стереотип о сварщиках-алкоголиках

Фонтанка.Ру08:57

Предприятие «Росатома» предложило Шнурову познакомиться со сварщиками

Известия08:14

Министр просвещения Васильева поспорила с Сергеем Шнуровым о «сварщиках, которые станут Илоном Маском»

Комсомольская правдавчера в 12:19

Министр просвещения придумала, как повысить престиж рабочих профессий

URA.Ruвчера в 13:28

Шнуров: России нужен сварщик, который станет Илоном Маском

News.ruвчера в 11:52

Васильева: престиж рабочих профессий нужно повышать через разрушение мифов вокруг них

ТАССвчера в 11:31

Шнуров и Васильева увидели проблему в образе «сварщика с водкой»

РБКвчера в 11:30
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Энергетика

Белоруссия заложила в бюджет прошлогоднюю цену на газ из России

Цена на газ в бюджет 2020 года заложена на уровне 2019 года, она составляет $127 за 1 тыс. куб. м. Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал о предложении российскому правительству снизить цены на газ для Минска в 2020 году.
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Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

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В банке отметили, что по программе субсидирования с застройщиками у россиян также есть возможность оформить ипотеку по ставке от 5%. ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тысяч до 60 млн рублей.
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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

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Первый сезон Call of Duty: Modern Warfare стартует в начале декабря

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Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
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Политика

Отдельная встреча Путина с Зеленским может пройти в Париже

В ходе «нормандского саммита» в Париже может произойти отдельная встреча Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, сообщил 27 ноября журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
REGNUM 08:28
Спорт

Кремль выразил озабоченность угрозой новых санкций из-за допинга

Россию заподозрили в том, что в базе данных лаборатории были изменения, которые могли свидетельствовать о новых попытках скрыть информацию об употреблении запрещенных препаратов.
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Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
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Казань признана лидером по качеству жизни в России

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В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию

Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
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Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург

В среду, 27 ноября, состоялся запуск движения транспорта по платной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

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Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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