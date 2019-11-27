Культура
ИзвестияПредприятие «Росатома» предложило Шнурову познакомиться со сварщиками
Машиностроительное предприятие «Атомэнергомаш» (входит в «Росатом») пригласило певца Сергея Шнурова, заявившего о необходимости создания «нового образа сварщика», познакомиться с представителями этой профессии. Обращение опубликовано в среду, 27 ноября, на странице в Facebook.
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Министр просвещения Васильева поспорила с Сергеем Шнуровым о «сварщиках, которые станут Илоном Маском»
Комсомольская правдавчера в 12:19
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:08, Ашберн
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