Инициативу о полном отказе от нефтяного топлива в Арктике 5 августа в Минприроды направит общественный совет при этом ведомстве. По предварительным подсчетам, переход на СПГ займет около пяти лет.

с чего всё началось

Москва, 5 августа 2020, 09:58 — REGNUM Общественный совет Министерства природы России предложило перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ), сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий проект.

Предприятия Арктики предложили перевести с нефти на газ

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