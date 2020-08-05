Энергетика

REGNUMREGNUMПредприятия Арктики предложили перевести с нефти на газ

Москва, 5 августа 2020, 09:58 — REGNUM Общественный совет Министерства природы России предложило перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ), сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий проект.
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с чего всё началось

В Минвостокразвития поддержали инициативу о переходе Арктики с нефти на газ

Инициативу о полном отказе от нефтяного топлива в Арктике 5 августа в Минприроды направит общественный совет при этом ведомстве. По предварительным подсчетам, переход на СПГ займет около пяти лет.
Известиявчера в 17:10

Подробнее о событии

Предприятия Арктики хотят перевести на сжиженный природный газ

Таймырский телеграф02:44

СМИ: предприятия Арктики хотят перевести на сжиженный природный газ

Парламентская газета03:35

В России хотят отказаться от нефти в Арктике и перейти на газ

URA.Ruвчера в 18:31

«Известия»: предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ

ТАССвчера в 19:00

Минвостокразвития поддержало переход Арктики с нефти на газ — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:07

РФ может полностью отказаться от нефтяного топлива в Арктике

РЕН ТВвчера в 17:40

В Минвостокразвития поддержали инициативу о переходе Арктики с нефти на газ

Известиявчера в 17:10
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Общество

Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
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Происшествия

Инспектор ДПС: Ефремов ранее несколько раз признал свою вину в ДТП

REGNUM 06:51
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Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
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Происшествия

В Бейруте около 300 тысяч человек остались без жилья из-за взрыва

В Бейруте, по оценкам местных властей, около 300 тыс. человек могли остаться без жилья после взрыва.
RT на русском 06:10
Армия и оружие

Дханоа: российские ЗРК дают преимущество Индии над Пакистаном

По мнению эксперта, при эксплуатации обеих боевых единиц Индия имеет технологическое превосходство над Пакистаном.
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Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России ориентировочно начнется в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро.
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Подлодка «Вепрь» после ремонта вернулась в состав ВМФ России

Атомная подлодка проекта 971 «Вепрь» вернулась в состав Военно-морского флота России после проведённого ремонта.
RT на русском 06:24
Энергетика

На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
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Армия и оружие

«Алмаз-Антей» передал Минобороны второй полковой комплект С-400

Минобороны получило от производителя второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
ТАСС 04:44
Происшествия

Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели

Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
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Шоу-бизнес

Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы

РИА Новости 06:17
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Происшествия

В Сочи медведи затащили в вольер 11-летнего ребенка и загрызли его

Lenta.ru 05:54
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Происшествия

В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова

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РИА Новости 06:40
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Псковское соединение ВДВ возглавил полковник Сергей Чубарыкин

Псков, 5 августа 2020, 05:30 — REGNUM Командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил (ВС) России генерал-полковник Андрей Сердюков представил командованию Псковского гвардейского соединения ВДВ нового командира — полковника Сергея Чубарыкина.
REGNUM вчера в 22:30
Общество

В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом

Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах.
ТАСС 06:30
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Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news вчера в 19:32
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Общество

Доктор Мясников объяснил, почему второй волны коронавируса не будет

Доктор Мясников объяснил, почему второй волны коронавируса не будет Александр Мясников успокоил россиян, сказав, что второй волны коронавируса нет и не будет.
Экспресс газета 05:55
Политика

В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
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Армия и оружие

В России началось серийное производство пистолетов «Удав»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) приступил к серийному производству новейшего пистолета "Удав" для Вооруженных Сил России.
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
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Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
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Политика

В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК

Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии.
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Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей

Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
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Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes

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Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 03 августа в 11:07
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Кино

Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов

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Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой

Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
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Экономика

Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
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УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

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