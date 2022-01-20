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Предприятия могут столкнуться с перебоями в поставках свинца из-за новых правил утилизации

Из-за новых правил сбора и утилизации отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов (ОСКАБ), которые должны вступить в силу с 1 марта, использующие свинец предприятия могут столкнуться с перебоями в поставках отечественного свинца.
РБК
По новой схеме обращения с токсичными отходами 1-го и 2-го классов опасности единым оператором станет структура «Росатома» — ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО).
РБК
Для приема использованных батарей у населения в каждом федеральном округе будет отобран на торгах один оператор-утилизатор, который должен будет заключить с ФЭО договор и создать пункты сбора ОСКАБ у населения.
РБК
В марте начнет работать новая схема обращения с токсичными отходами 1-го и 2-го классов опасности.
Коммерсантъ

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Предприятия могут столкнуться с перебоями в поставках свинца из-за нового порядка утилизации
Главный региональный03:44
Предприятия могут столкнуться с перебоями в поставках свинца из-за новых правил утилизации
РБК02:43
Батареи просят свинца
Коммерсантъ17:31
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