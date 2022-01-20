Из-за новых правил сбора и утилизации отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов (ОСКАБ), которые должны вступить в силу с 1 марта, использующие свинец предприятия могут столкнуться с перебоями в поставках отечественного свинца.
Для приема использованных батарей у населения в каждом федеральном округе будет отобран на торгах один оператор-утилизатор, который должен будет заключить с ФЭО договор и создать пункты сбора ОСКАБ у населения.
В России планируют ввести учет и обязательную маркировку домашних животных, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась поддержать полный запрет криптовалют на территории страны под влиянием Федеральной службы безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.