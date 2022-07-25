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Предприятия в ФРГ останавливают или сокращают производство из-за цен на газ

Все больше предприятий в Германии вынуждены сокращать или останавливать производство на фоне роста цен на газ.
ТАСС
Под сомнение будущую конкурентоспособность Германии ставят 63% организаций из 3,5 тыс. опрошенных.
Известия
«Почти две трети компаний (63%) считают, что увеличение стоимости электричества и газа представляет угрозу для конкурентоспособности Германии», — говорится в отчёте.
RT на русском
Представитель немецкой Ассоциации химической промышленности Йорг Ротермель ранее заявлял, что дефицит газа может привести к тому, что Германии придется отказаться от производства некоторых товаров.
ТАСС

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