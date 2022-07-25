ТАССПредприятия в ФРГ останавливают или сокращают производство из-за цен на газВсе больше предприятий в Германии вынуждены сокращать или останавливать производство на фоне роста цен на газ.ТАССПод сомнение будущую конкурентоспособность Германии ставят 63% организаций из 3,5 тыс. опрошенных.Известия«Почти две трети компаний (63%) считают, что увеличение стоимости электричества и газа представляет угрозу для конкурентоспособности Германии», — говорится в отчёте.RT на русскомПредставитель немецкой Ассоциации химической промышленности Йорг Ротермель ранее заявлял, что дефицит газа может привести к тому, что Германии придется отказаться от производства некоторых товаров.ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИзвестияПодробнее о событииТПП Германии: компании вынуждены сокращать и останавливать производство из-за цен на газПРАЙМ10:58В Германии массово останавливается производство из-за скачка цен на газИзвестия10:07DIHK: немецкие компании останавливают или сокращают производство из-за цен на газГазета.Ru10:55Немецкие компании сокращают производство или закрываются из-за цен на газЦентральная Служба Новостей10:44В ФРГ заявили, что компании сокращают производство или закрываются из-за цен на газRT на русском10:20Предприятия в Германии начали останавливаться из-за цен наИА Красная Весна10:57Предприятия в ФРГ останавливают или сокращают производство из-за цен на газТАСС09:51Показать ещёОценить83Поделиться