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Предприятия в ФРГ останавливают или сокращают производство из-за цен на газ

Все больше предприятий в Германии вынуждены сокращать или останавливать производство на фоне роста цен на газ.
ТАСС
Под сомнение будущую конкурентоспособность Германии ставят 63% организаций из 3,5 тыс. опрошенных.
Известия
«Почти две трети компаний (63%) считают, что увеличение стоимости электричества и газа представляет угрозу для конкурентоспособности Германии», — говорится в отчёте.
RT на русском
21 июля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что опасается народных волнений из-за высоких цен на газ.
Известия

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В ФРГ заявили, что компании сокращают производство или закрываются из-за цен на газ
RT на русском10:20
ТПП Германии: компании вынуждены сокращать и останавливать производство из-за цен на газ
ПРАЙМ10:58
Предприятия в Германии начали останавливаться из-за цен на
ИА Красная Весна10:57
Торговая палата Германии: компании вынуждены закрываться из-за цен на газ
Газета.Ru10:55
Предприятия в Германии останавливают или сокращают производство из-за цен на газ
РЕН ТВ11:19
В Германии массово останавливается производство из-за скачка цен на газ
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Предприятия в ФРГ останавливают или сокращают производство из-за цен на газ
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