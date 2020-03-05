Экономика

КомпанияКомпанияПредприятиям ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Долги предприятий оборонно-промышленного комплекса России в размере 750 миллиардов рублей будут реструктурированы, а половина из этой суммы будет списана. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Реструктуризация рассчитана на 15 лет под 3% годовых, пишет «Интерфакс».
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Оборонным предприятиям спишут долгов на 375 миллиардов рублей

Эхо Москвы11:31

Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

РИА Новости10:32

Предприятиям ОПК спишут около 375 млрд рублей долгов

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Интерфакс10:35

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Lenta.ru11:30

Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей

ТАСС10:19
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