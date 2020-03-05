Экономика
КомпанияПредприятиям ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей
Долги предприятий оборонно-промышленного комплекса России в размере 750 миллиардов рублей будут реструктурированы, а половина из этой суммы будет списана. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Реструктуризация рассчитана на 15 лет под 3% годовых, пишет «Интерфакс».
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Общество
Скрытый экспорт из России сократился на 13%
По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.
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ПМЭФ отменили из-за коронавируса
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Автоспорт
Даниил Квят: «Было бы здорово стать напарником Ферстаппена»
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Наука
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Политика
Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов
Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Армия и оружие
США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия
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Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Парламентарий предъявил обвинения президенту страны . Владимир Зеленский отказался пожимать руку депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
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В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб.
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Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус
Жительница Краматорска была госпитализирована с подозрением на коронавирус 5 марта, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.
Хоккей
Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон Кэпиталз 4:3
Российский нападающий Илья Ковальчук забросил первую шайбу за "Вашингтон Кэпиталз".
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о работе по защите военных от коронавируса
В Минобороны России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции организована необходимая работа, имеющая своей целью обеспечение и сохранение санитарноэпидемиологического благополучия среди личного состава Вооруженных Сил.
Наука
Открыты нейронные механизмы, порождающие желание мстить
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Китая смогли проанализировать нейронные процессы, побуждающие на жажду мести при конфликтных ситуациях.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Армия и оружие
Обещанное Эрдоганом перемирие в Сирии продлилось ровно 18 минут
Объявленное турецким президентом перемирие в Сирии продлилось менее трети часа.
Наука
Гены связали «углеводные» антитела с болезнями
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Экономика
Итоги работы бизнеса за 2019 год подвели в Алтайском крае
В прошлом году алтайский региональный центр поддержки экспорта по итогам работы стал лучшим в Сибири и вторым в России.
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Музыка
Солист группы «Непара» выкупил название группы и её известные песни
Авто
Новый седан Genesis G80 показали официально
Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.