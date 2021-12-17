Импакт-экономика постепенно становится трендом в современных экономических условиях, ранее заявила финансист Татьяна Бурмистрова в рамках форума ответственных инвесторов и предпринимателей «Импакт-инвестирование: тренд новой экономики».
В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря Карен Донфрид Россия официально передала США два документа — договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности.
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул в пятницу Украину и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Президент России Владимир Путин ещё не определился, будет ли баллотироваться в 2024 году, по крайней мере, об этом он не сообщал, заявил в интервью RTVI пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.