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Председатель ЦБ Набиуллина призвала не инвестировать под влиянием чужих советов и примеров

Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала худшей стратегией для инвестиций импульсивные финансовые решения, принятые под влиянием чужих советов и чужого примера.
Lenta.ru
Глава ЦБ добавила, что население страны должно оценить привлекательность изменённых депозитных вкладов.
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В зависимости от целей и продолжительности инвестирования аналитики назвали несколько вариантов, среди которых накопление на крупные покупки, умножение текущего капитала, создание финансовой подушки.
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Председатель ЦБ Набиуллина призвала не инвестировать под влиянием чужих советов и примеров
Lenta.ruвчера в 14:12
Набиуллина посоветовала не инвестировать под влиянием чужих советов и примеров
ТАССвчера в 08:32
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Набиуллина: Худшие финансовые решения — импульсивные
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В Центробанке назвали худшие финансовые решения россиян
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