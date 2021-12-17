Будьте в Плюсе

Председатель ЦБ Набиуллина призвала не инвестировать под влиянием чужих советов и примеров

Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала худшей стратегией для инвестиций импульсивные финансовые решения, принятые под влиянием чужих советов и чужого примера.
Lenta.ru
Заявление сделано во время брифинга совета директоров Центробанка.
Banki Loans
По прогнозам ЦБ, уровень инфляции в России будет колебаться в районе 4%, передает РИА.
News.ru
В зависимости от целей и продолжительности инвестирования аналитики назвали несколько вариантов, среди которых накопление на крупные покупки, умножение текущего капитала, создание финансовой подушки.
Известия

Подробнее о событии

Председатель ЦБ Набиуллина призвала не инвестировать под влиянием чужих советов и примеров
Lenta.ruвчера в 14:12
Глава ЦБ Набиуллина предостерегла россиян от импульсивных решений в вопросах финансов
РИА Новостивчера в 09:23
Самое цитируемое
Набиуллина: принимая решение о том, как потратить или сберечь, не стоит ориентироваться на других
ПРАЙМвчера в 09:11
Набиуллина: Худшие финансовые решения — импульсивные
Росбалтвчера в 09:36
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Глава Банка России Набиуллина назвала худшую инвестиционную стратегию
Banki Loansвчера в 09:25
В Центробанке назвали худшие финансовые решения россиян
URA.Ruвчера в 09:55
Набиуллина назвала худшую стратегию для инвестиций
Российская газетавчера в 08:53
Набиуллина посоветовала не инвестировать под влиянием чужих советов и примеров
ТАССвчера в 08:32

Интересное

ЕС в ответ на предложение России по НАТО заявил о праве государств выбирать союзы

Евросоюз считает, что страны имеют право выбирать себе политику безопасности и союзы.
Коммерсантъвчера в 15:43

Vivo X70 Pro Plus занял 7-е место в рейтинге DxOMark, набрав 135 баллов

Еще в сентябре vivo выпустила свой последний флагман, X70 Pro +, со всеми последними и лучшими характеристиками, которые можно было бы ожидать от смартфона премиум-класса, но со специальными камерами и технологиями обработки изображений.
Srnskвчера в 14:41

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Это седьмое повышение ключевой ставки подряд, за этот период ставка выросла на 4,25 процентного пункта.
Интерфаксвчера в 05:33

Двое пожарных пострадали при ликвидации возгорания на «Северной верфи»

Возгорание на строящемся объекте в Кировском районе Санкт-Петербурга локализовано, однако при тушении пострадали двое пожарных.
РБКвчера в 15:49

Эскизный проект ракеты «Амур» завершат после оценки вариантов двигателя второй ступени

Окончательные сроки завершения эскизного проектирования метановой ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью будут установлены после оценки вариантов двигателя второй ступени.
ТАСС14 декабря в 17:05

Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью ракетами в районе аэропорта Дамаска

Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами в районе аэропорта Дамаска, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
РИА Новости16 декабря в 14:03

Минтруд не планирует вводить ежегодную новогоднюю выплату пенсионерам

Минтруд России пока не обсуждает введение ежегодной новогодней выплаты пенсионерам, заявил глава ведомства Антон Котяков.
Коммерсантъвчера в 06:40

Евродепутат от Франции Мариани назвал Крым частью России

Кремль неоднократно заявлял, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
РИА Новостивчера в 10:41

Обновленный кроссовер Niva 2024 получил новый мотор и цены

Обновленный кроссовер Niva 2024 получил новый мотор и цены. АвтоВАЗ может выпустить модель Lada Niva Grand с 7-местным салоном.
Tver-portal.ruвчера в 17:06

Компания Volkswagen одобрила применение синтетического топлива в дизелях

Volkswagen решил не отказываться от использования дизельного топлива.
Тарантас Ньюс16 декабря в 11:52