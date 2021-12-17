Еще в сентябре vivo выпустила свой последний флагман, X70 Pro +, со всеми последними и лучшими характеристиками, которые можно было бы ожидать от смартфона премиум-класса, но со специальными камерами и технологиями обработки изображений.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Это седьмое повышение ключевой ставки подряд, за этот период ставка выросла на 4,25 процентного пункта.
Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами в районе аэропорта Дамаска, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.