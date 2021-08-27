Ожидалось, что во время симпозиума в Джексон-Хоуле Пауэлл назовет сроки, по крайней мере, примерные, когда ФРС приступит к началу отмены курса, направленного на поддержку экономики США в условиях пандемии.
«На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году», — заявил Пауэлл.
Большинство представителей американского Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) поддерживают идею того, что ЦБ может начать отказ от программы выкупа активов, которая сейчас составляет $ 120 млрд в месяц.
Правительство Великобритании разрешило организовать чартерный рейс для вывоза из Кабула 200 собак и кошек, которых пытался спасти глава благотворительного фонда по защите животных и бывший морпех Пен Фартинг.