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Председатель ФРС США заявил, что экономика США приближается к порогу отмены мер поддержки

Ожидалось, что во время симпозиума в Джексон-Хоуле Пауэлл назовет сроки, по крайней мере, примерные, когда ФРС приступит к началу отмены курса, направленного на поддержку экономики США в условиях пандемии.
ТАСС
«На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году», — заявил Пауэлл.
Евразия Daily
Большинство представителей американского Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) поддерживают идею того, что ЦБ может начать отказ от программы выкупа активов, которая сейчас составляет $ 120 млрд в месяц.
Евразия Daily
Пауэлл также признал, что пандемия нового коронавируса продолжает угрожать экономической деятельности, с подобными проблемами сталкиваются и развитые страны, отмечает ТАСС.
Росбалт

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