"На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году", - сказал он.
Министерство обороны США в субботу сообщило об уничтожении в результате спецоперации в Афганистане двух боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Считается, что характерный вкус кофе возникает благодаря липидам и сахарам, но ученым из Университета штата Огайо захотелось большей конкретики, поэтому они провели комплексное исследование, чтобы выяснить, какие именно соединения в составе кофе вызывают вкусовые ощущения.