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Председатель ФРС США заявил, что экономика США приближается к порогу отмены мер поддержки

Экономика США восстанавливается, инфляция почти под контролем, а безработных все меньше, следует из выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоул.
Газета.Ru
"На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году", - сказал он.
Финмаркет
Отвечая на вопросы, Пауэлл сказал, что Федрезерв "будет тщательно оценивать поступающие данные и возникающие риски".
Финмаркет
С начала недели подъем цен на нефть составляет порядка 10%.
Интерфакс

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