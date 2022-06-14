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Председатель G20 встретится в Москве с Путиным перед саммитом

В Кремле ожидают, что президент Индонезии Джоко Видодо посетит Москву 30 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК
Источник напомнил, что Индонезия является крупным партнером России, с которым поддерживаются весьма интенсивные политические и экономические связи.
ТАСС
Источник ТАСС добавил, что на данный момент важным является тот факт, что в этом году Индонезия стала председателем в «Группе двадцати» и будет проводить на Бали саммит G20 15–16 ноября.
Lenta.ru
Bloomberg ранее сообщал, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина к участию в саммите G20.
Ведомости

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Кремль заявил о встрече Путина с президентом Индонезии Видодо 30 июня в Москве
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Путин встретится 30 июня в Москве с президентом Индонезии Джоко Видодо
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Источник: визит президента Индонезии Видодо в Москву ожидается 30 июня
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