Коронавирус
Государственная Дума РФПредседатель ГД провел совещание с главами профильных комитетов
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел совещание с главами профильных комитетов ГД, которые участвуют в подготовке законопроектов, направленных на защиту граждан и поддержку малого и среднего предпринимательства от негативного влияния распространения коронавируса.
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Планируется вынести на рассмотрение пакет законопроектов, направленных на оказание поддержки семьям с детьми, предоставление правительству дополнительных полномочий в чрезвычайной ситуации.
— Вячеслав Володин, российский политикКоммерсантъ вчера в 08:00
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