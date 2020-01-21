Надеемся, что новый состав правительства справится с задачами, которые стоят перед нашей страной, гражданами, в вопросах повышения эффективности экономики. Нам необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых, именно так задачу ставит президент.

По словам Вячеслава Володина, в новом составе кабмина реализован запрос общества и Государственной думы на более эффективную социально-экономическую политику. В среду депутаты соберутся на очередное пленарное заседание; как ожидается, главной темой станут новые назначения в правительстве.

Политика В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.

Политика Дмитрий Козак покинет правительство В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.

Здоровье До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.

Экономика Названы самые доходные инвестиции 2019 года Биткоин стал самой выгодной инвестицией по итогам 2019 года, подсчитали аналитики компании FinExpertiza в исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Гаджеты Смартфон Huawei Mate 20 X 5G подешевел вдвое Модель Huawei Mate 20 X 5G стала первым поступившим в продажу смартфоном Huawei с поддержкой сетей пятого поколения 5G .

Политика Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Спорт Матыцин стал министром спорта России Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.