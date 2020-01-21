Политика
Вести.RuПредседатель Госдумы: новый кабмин справится с поставленными задачами
По словам Вячеслава Володина, в новом составе кабмина реализован запрос общества и Государственной думы на более эффективную социально-экономическую политику. В среду депутаты соберутся на очередное пленарное заседание; как ожидается, главной темой станут новые назначения в правительстве.
Читать в источнике
Оценить15
Надеемся, что новый состав правительства справится с задачами, которые стоят перед нашей страной, гражданами, в вопросах повышения эффективности экономики. Нам необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых, именно так задачу ставит президент.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС вчера в 14:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Вячеслав Володин: в новом составе кабмина реализован запрос общества и ГД на более эффективную социально-экономическую политику
Государственная Дума РФвчера в 14:34
В Госдуме надеются, что новый кабмин обеспечит рост экономики и покончит с бедностью
Газета.Ruвчера в 14:41
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Политика
В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Здоровье
До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Экономика
Названы самые доходные инвестиции 2019 года
Биткоин стал самой выгодной инвестицией по итогам 2019 года, подсчитали аналитики компании FinExpertiza в исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»
Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Происшествия
На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками
На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Общество
Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ
Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Авто
Дилеры Renault в России столкнулись с дефицитом Duster
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Авто
Новый заряженный Volkswagen Golf GTI показали в Сети
В Интернете разместили фото с новым предсерийным заряженным хэтчбеком Volkswagen Golf GTI восьмой генерации.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 20 X 5G подешевел вдвое
Модель Huawei Mate 20 X 5G стала первым поступившим в продажу смартфоном Huawei с поддержкой сетей пятого поколения 5G .
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Кино
«Ведьмак» от Netflix установил рекорд сервиса по просмотрам
Компания заявила, что он поставил рекорд среди всех шоу сервиса и повысил продажи других произведений по франшизе.
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Политика
Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Политика
Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman
4-летнюю дочь актрисы Comedy Woman Марии Кравченко затравили хейтеры.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Происшествия
При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека
Политика
Кто вошёл в правительство Мишустина: досье на новых министров
Премьер-министр России Михаил Мишустин представил главе государства Владимиру Путину новый состав кабинета министров.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Космос
Место зарождения магнитных бурь установлено специалистами
Мощная магнитная буря может обесточить целую страну, что приведет к огромным убыткам.
Здоровье
ОНФ прогнозирует ухудшение обслуживания сельчан из-за нового положения о районной больнице
В случае принятия типового положения в предложенной редакции автоматически встанет вопрос об «оптимизации» существующей сети ЦРБ в Алтайском крае, что повлечет ухудшение медицинского обслуживания многочисленных сельских жителей.
Шоу-бизнес
Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах
Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.