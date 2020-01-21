Политика

Вести.RuВести.RuПредседатель Госдумы: новый кабмин справится с поставленными задачами

По словам Вячеслава Володина, в новом составе кабмина реализован запрос общества и Государственной думы на более эффективную социально-экономическую политику. В среду депутаты соберутся на очередное пленарное заседание; как ожидается, главной темой станут новые назначения в правительстве.
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Вячеслав Володин
Надеемся, что новый состав правительства справится с задачами, которые стоят перед нашей страной, гражданами, в вопросах повышения эффективности экономики. Нам необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых, именно так задачу ставит президент.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС вчера в 14:19

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