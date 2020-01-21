Политика

Вести.RuВести.RuПредседатель Госдумы: новый кабмин справится с поставленными задачами

По словам Вячеслава Володина, в новом составе кабмина реализован запрос общества и Государственной думы на более эффективную социально-экономическую политику. В среду депутаты соберутся на очередное пленарное заседание; как ожидается, главной темой станут новые назначения в правительстве.
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Председатель Госдумы: новый кабмин справится с поставленными задачами

Вести.Ru15:47

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Lenta.ru15:32

Дума надеется, что кабмин обеспечит рост экономики и будет бороться с бедностью

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Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

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В Госдуме надеются, что новый кабмин обеспечит рост экономики и покончит с бедностью

Газета.Ru14:41

Вячеслав Володин: в новом составе кабмина реализован запрос общества и ГД на более эффективную социально-экономическую политику

Государственная Дума РФ14:34

Володин: парламент сделает со своей стороны все, чтобы эффективно выстроить работу с кабмином

Парламентская газета14:26
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Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.
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Глава Amazon вновь возглавил список богатейших людей мира

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Защита россиянина Александра Винника, содержащегося в тюрьме Греции, подала жалобу в ООН в связи с нарушениями его прав и пытками.
РБК 16:55
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Заявку на митинг против конституционной реформы 1 февраля отозвали

По сведениям «Новой газеты», заявка на проведение 1 февраля акции против внесения изменений в Конституцию отозвана из мэрии Москвы.
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На автосалоне в канадском Монреале компания Lexus представила новую версию внедорожника GX, предназначенную для экстремальных путешествий - Overland Concept, который воплощает идею "роскошного кемпинга".
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Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин

С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
РБК вчера в 03:24
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В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
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Медведев поздравил новое правительство с началом работы

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.
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Пушков сравнил украинских делегатов в ПАСЕ с агрессивными собаками

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сравнил депутатов Верховной рады Украины с собаками после того, как в Киеве заявили о своих амбициях в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо, сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном местной радиостанцией RTB.
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