Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Смотрите также
Кабмин ФРГ: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Во Владивостоке ураган повалил более 120 деревьев
Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Минкульт ответил на просьбу наследников Цоя запретить фильм Учителя
Кузбасский пенсионер на глазах у семьи застрелил несговорчивого соседа
Представитель потерпевших заявил об угрозах от адвоката Ефремова
Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие две недели
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Два человека пострадали в результате падения башенных кранов в Тюмени
Создатели «Игры престолов» снимут сериал про инопланетян для Netflix
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
«Газпром» приступил к проектированию «Силы Сибири 2»
Истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Кабмин не поддержал предложение об отмене транспортного налога
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Россия заняла 23-е место по уровню качества элит
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.В источнике
С чего всё началось
Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне, передает агентство «Синьхуа
».
Подробнее о событии