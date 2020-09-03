Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
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Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.В источнике
С чего всё началось
Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне, передает агентство «Синьхуа
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