Иностранцы в 2020 году не получат господдержку за съемки кино в России

Базовый размер субсидии составляет 30% от документально подтвержденных затрат компании, повышенный рибейт в 40% выделяется тем, кто планирует потратить в России не менее 75 млн руб. Выдавать рибейты иностранцам еще в 2019 году обещал Владимир Мединский, занимавший на тот момент пост министра культуры (покинул его в январе 2020-го).