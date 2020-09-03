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Ведомости
Ведомости

Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.В источнике
С чего всё началось
Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне, передает агентство «Синьхуа
».
Коммерсантъ20:58
Подробнее о событии
RT на русском

Си Цзиньпин пообещал Путину вместе с Россией охранять итоги Второй мировой

RT на русском04:10
Газета.Ru

Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Газета.Ru03:37
Коммерсантъ

Си Цзиньпин заявил Путину о готовности вместе защищать безопасность в мире

Коммерсантъ20:58
Lenta.ru

Си Цзиньпин пообещал Путину защищать результаты Второй мировой войны

Lenta.ru21:46
РИА Новости

Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

РИА Новости21:34
РБК

Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны

РБК22:16
ТАСС

Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы во Второй мировой войне

ТАСС20:01

Оборот Ozon во II квартале почти утроился

Оборот Ozon от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов вырос по итогам второго квартала 2020 на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,8 млрд рублей с НДС.
ТАСС03:10

МИД РФ считает, что ФРГ запрещают общаться с Россией по Навальному

Министерство иностранных дел РФ считает, что "кто-то запрещает" Минюсту ФРГ и медицинским работникам общаться с российскими коллегами по ситуации со здоровьем блогера Алексея Навального.
ПолитРоссиявчера в 12:34
8

Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве

Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
РИА Новости00:41
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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Honor представила первый и, возможно, последний флагманский планшет Pad V6

Для более эффективной работы Honor Pad V6 поддерживает функцию App Multiplier: на разделённом экране может выводиться несколько окон одного и того же приложения (это требует поддержки со стороны разработчиков, но список совместимого ПО быстро растёт).
3DNews04:06

Иностранцы в 2020 году не получат господдержку за съемки кино в России

Базовый размер субсидии составляет 30% от документально подтвержденных затрат компании, повышенный рибейт в 40% выделяется тем, кто планирует потратить в России не менее 75 млн руб. Выдавать рибейты иностранцам еще в 2019 году обещал Владимир Мединский, занимавший на тот момент пост министра культуры (покинул его в январе 2020-го).
РБК04:14

Мистер Вселенная ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле в Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
РИА Новости00:16
19

Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

Москва, 3 сентября 2020, 09:21 — REGNUM Законопроект об отмене транспортного налога внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября.
REGNUM02:21
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