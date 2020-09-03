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Ведомости
Ведомости

Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.В источнике
С чего всё началось
«Председатель Си Цзиньпин 3 сентября обменялся поздравительными посланиями с президентом России Путиным по случаю 75-й годовщины победы в мировой антифашистской войне», — говорится в сообщении
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RT на русском20:50
Подробнее о событии
РБК

Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны

РБК22:16
Lenta.ru

Си Цзиньпин пообещал Путину защищать результаты Второй мировой войны

Lenta.ru21:46
Газета.Ru

Китай готов защищать итоги Второй мировой войны вместе с Россией

Газета.Ru21:15
РИА Новости

Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

РИА Новости21:34
Коммерсантъ

Си Цзиньпин заявил Путину о готовности вместе защищать безопасность в мире

Коммерсантъ20:58
RT на русском

Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны

RT на русском20:50
ТАСС

Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы во Второй мировой войне

ТАСС20:01

Память бойцов спецподразделений почтят в Воронеже 3 сентября

В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, на территории Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» (Ленинский проспект, 94) пройдет возложение венков и цветов к памятнику бойцам спецподразделений России.
РИА Воронеж1 сентября в 05:47

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24вчера в 12:20
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Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 19:38
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