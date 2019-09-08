Действующий председатель Мосгордумы Алексей Шапошников лидирует в 12-м округе на выборах в Мосгордуму. Согласно табло Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, Шапошников лидирует в 12-м округе с показателем в 40,5% голосов.

Председатель МГД Шапошников лидирует на выборах в своем округе

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