Политика
РИА НовостиПредседатель МГД Шапошников лидирует на выборах в своем округе
Действующий председатель Мосгордумы Алексей Шапошников лидирует в 12-м округе на выборах в Мосгордуму. Согласно табло Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, Шапошников лидирует в 12-м округе с показателем в 40,5% голосов.
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Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
РИА Новости вчера в 21:20
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в создании зоны безопасности для террористов
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
Газета.Ru вчера в 11:50
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета вчера в 15:19
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14
Политика
Александр Осипов побеждает на выборах главы Забайкалья
ФедералПресс вчера в 20:41
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Армия и оружие
Тайны «Зоны 51»
Красная звезда вчера в 17:30
Происшествия
Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии
Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка.
Известия вчера в 18:43
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу
Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы седьмого созыва выдвинуто 602 кандидата: 144 - по одномандатным избирательным округам (из них пять самовыдвиженцев), 458 - по единому избирательному округу.
Интерфакс - Россия вчера в 18:14
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru вчера в 11:25
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Происшествия
В Туве проводят проверку из-за нападения на автобус с наблюдателями
Полиция выясняет обстоятельства нападения на границе Тувы и Красноярского края на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей, сообщили РИА Новости в МВД республики.
РИА Новости вчера в 03:27
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета вчера в 13:26
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Происшествия
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
Политика
В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба
Аргументы и Факты вчера в 23:57
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Футбол
«Манчестер Сити» интересуется 20-летним полузащитником «Бенфики»
Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Спорт-Экспресс вчера в 16:20
Кино
Обзор кассовых сборов в США за уик-энд 6 - 8 сентября, 2019: Триумф сиквела «Оно-2»
В 2017 году без преувеличения феноменальный рекорд сентября установила первая часть дилогии «Оно» ($123,4 млн), в 2018 году мощно стартовал спин-офф «Проклятие монахини» ($53,8 млн) и вот теперь настал черёд сиквела «Оно-2».
Кинобизнес сегодня вчера в 17:47
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия вчера в 11:59
Политика
В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов
На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.
Московский Комсомолец вчера в 03:36
Политика
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости вчера в 19:11
Здоровье
Волгоградцам рассказали о пользе имбиря
В нашем материале вы узнаете о пользе и имбиря. Волгоград, 9 сентября / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа вчера в 23:40
Гаджеты
Работающий смартфон Google Pixel 4 XL показали в видеоролике
В Сети появились новые фотографии и видеоролик, главным героем которых стал грядущих флагманский смартфон Google Pixel 4 XL.
iXBT.com 00:22
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от мутаций в ДНК
МедиаПоток вчера в 10:41
Футбол
Сборная Италии переиграла команду Финляндии в матче отбора Евро-2020
Сборная Италии вырвала победу над командой Финляндии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:39