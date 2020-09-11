Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Заявление Егоровой комиссия рассмотрит 22 сентября.В источнике
С чего всё началось
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление о прекращении полномочий, следует из информации на сайте
 Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.
Коммерсантъ07:47
Подробнее о событии
Интерфакс

Егорова подала заявление об отставке с поста председателя Мосгорсуда

Интерфакс09:36
Коммерсантъ

Егорова попросила прекратить ее полномочия председателя Мосгорсуда

Коммерсантъ07:47
Lenta.ru

Глава Мосгорсуда Егорова подала в отставку

Lenta.ru07:20
RT на русском

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку

RT на русском07:21
РБК

Егорова попросила снять ее с должности председателя Мосгорсуда

РБК07:21
РИА Новости

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку

РИА Новости07:20
ТАСС

Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку. Она занимала этот пост 20 лет

ТАСС07:24

Посол Украины пригрозил Белоруссии «дипломатической войной»

Погранслужба Белоруссии распространила запись инцидента 5 сентября на границе, о котором в четверг рассказал посол Украины Игорь Кизим - когда дипломат въезжал в Белоруссию, пограничники попросили его открыть багажник, хотя, по мнению посла, это противоречит Венской конвенции.
РИА Новости09:33
1

В Минобороны предложили снять запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ, потому что все запасы химоружия в стране уничтожены

Министерство обороны предложило убрать боевые отравляющие вещества из перечня продукции, свободная реализация которой на территории России запрещена.
Версия-Саратов09:21

Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный Координационный совет — единственными законными представителями Белоруссии.
Коммерсантъвчера в 16:55
1,5K

Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com05:33
93

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,5K

Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога

Папа римский Франциск считает, что удовольствие от еды и секса исходят напрямую от бога и что эти ощущения в человеческой истории часто несправедливо становились жертвой чрезмерного рвения со стороны церкви.
Интерфакс08:33
24

Мишустин освободил Людмилу Бокову от должности замглавы Минкомсвязи

Как следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, статс-секретарь – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова освобождена от занимаемой должности, передает ТАСС.
Инфорос06:46
19