Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Заявление Егоровой комиссия рассмотрит 22 сентября.В источнике
С чего всё началось
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует
из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
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