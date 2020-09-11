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Ведомости
Ведомости

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Заявление Егоровой комиссия рассмотрит 22 сентября.В источнике
С чего всё началось
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует
 из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
Подробнее о событии
Интерфакс

Егорова подала заявление об отставке с поста председателя Мосгорсуда

Интерфакс09:36
Коммерсантъ

Ольга Егорова заявилась в отставку

Коммерсантъ09:43
Lenta.ru

Глава Мосгорсуда Егорова подала в отставку

Lenta.ru07:20
ТАСС

Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку. Она занимала этот пост 20 лет

ТАСС07:24
Медиазона

Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку

Медиазона07:24
РИА Новости

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку

РИА Новости07:20
РБК

Егорова попросила снять ее с должности председателя Мосгорсуда

РБК07:59

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Турчак заявил о профнепригодности депутата Вострецова

Поддержка депутатом Госдумы Сергея Вострецова идеи снижения возраста привлечения к уголовной ответственности до 12 лет говорит о его полной профессиональной непригодности, заявил секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
Rambler News Service06:55
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ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
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Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
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Счета Panda Doc в Белоруссии заблокированы

Официально нескольким сотрудникам компании вменяются хищения, однако Panda Doc связывает блокировку счетов с тем, что ее глава Микита Микадо поддержал протесты в стране, говорится в заявлении руководства стартапа.
Известия12:01
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