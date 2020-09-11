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Ведомости
Ведомости

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Заявление Егоровой комиссия рассмотрит 22 сентября.В источнике
С чего всё началось
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует
 из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Коммерсантъ

Самые резонансные дела Мосгорсуда

Коммерсантъвчера в 13:51
РИА Новости

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку

РИА Новостивчера в 07:20
РБК

Егорова попросила снять ее с должности председателя Мосгорсуда

РБКвчера в 07:59
ТАСС

Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку. Она занимала этот пост 20 лет

ТАССвчера в 07:24
Медиазона

Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку

Медиазонавчера в 07:24
Интерфакс

Егорова подала заявление об отставке с поста председателя Мосгорсуда

Интерфаксвчера в 09:36
Lenta.ru

Глава Мосгорсуда Егорова подала в отставку

Lenta.ruвчера в 07:20

МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — цитирует агентство заявление ведомства.
МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе
RT на русскомвчера в 14:43
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Роспотребнадзор просит власти Дагестана вновь ввести ограничения

Глава Управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов обратился к главе республики Владимиру Васильеву с просьбой ужесточить ограничения ввиду роста заболеваемости новой короновирусной инфекцией.
Черновик10 сентября в 08:47

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобиливчера в 13:51
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Ученые впервые зафиксировали уникальный космический взрыв

Ученые Университета штата Флорида смогли зафиксировать необычную сверхновую LSQ14fmg с уникальными свойствами: она медленно разгорается и бьет рекорды яркости среди сверхновых своего класса, сообщается в журнале The Astrophysical Journal.
Общественная служба новостейвчера в 04:36
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Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с "Минкомсвязь России" на "Минцифры России", сообщили в пресс-службе правительства.
ТАССвчера в 09:34
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ruвчера в 02:25
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