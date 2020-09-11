Комсомольская правда 23

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Заявление Егоровой комиссия рассмотрит 22 сентября.