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Ведомости
Ведомости

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Заявление Егоровой комиссия рассмотрит 22 сентября.В источнике
С чего всё началось
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует
 из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
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Коммерсантъ

Самые резонансные дела Мосгорсуда

Коммерсантъ13:51
Медиазона

Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку

Медиазона07:24
РБК

Егорова попросила снять ее с должности председателя Мосгорсуда

РБК07:59
ТАСС

Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку. Она занимала этот пост 20 лет

ТАСС07:24
Интерфакс

Егорова подала заявление об отставке с поста председателя Мосгорсуда

Интерфакс09:36
РИА Новости

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку

РИА Новости07:20
Lenta.ru

Глава Мосгорсуда Егорова подала в отставку

Lenta.ru07:20

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