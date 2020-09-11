Политика
ВедомостиПредседатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Заявление Егоровой комиссия рассмотрит 22 сентября.
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с чего всё началось
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).Ведомости08:22
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Президент США Дональд Трамп, заявивший ранее о секретных системах американского оружия, о которых якобы никто в мире не знает, скорее всего, имел в виду термоядерную боеголовку малой мощности W76-2, сообщает Popular Mechanics.
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Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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В Тамбовской области при падении легкомоторного самолета погиб пилот
Легкомоторный самолет «Бекас Х-32» потерпел крушение вблизи села Никольское Мичуринского района Тамбовской области, пилот воздушного судна погиб.
Коммерсантъ 15:19
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Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году
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AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре
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Главного судмедэксперта Минздрава России уволили
Главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе, директора Центра судмедэкспертизы Минздрава России Андрея Ковалева освободили от должности.
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Турчак заявил о профнепригодности депутата Вострецова
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Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева
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