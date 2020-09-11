с чего всё началось

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Заявление Егоровой комиссия рассмотрит 22 сентября.

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Общество Михаила Ефремова перевели в обычную камеру Актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, перевели из карантинной камеры в обычную. 83

Общество МВД РФ направит дополнительный запрос в Германию по Навальному Следователи управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО) готовят дополнительный запрос об оказании правовой помощи в Германию по ситуации с Алексеем Навальным. 339

Политика Бахрейн подпишет мирное соглашение с Израилем Бахрейн подпишет мирное соглашение с Израилем 15 сентября одновременно с ОАЭ, заявил советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. 7

Авто Mercedes-Benz опубликовала цены на новый седан E-Class Компания Mercedes-Benz объявила цены на все комплектации нового седана Mercedes-Benz E-Class, чей дебют на мировом рынке состоится до конца 2020 года. 3

Армия и оружие «Секретное» оружие Дональда Трампа нашли и раскрыли в США Президент США Дональд Трамп, заявивший ранее о секретных системах американского оружия, о которых якобы никто в мире не знает, скорее всего, имел в виду термоядерную боеголовку малой мощности W76-2, сообщает Popular Mechanics. 8

Общество РПЦ проведет конференцию по защите верующих от мошенников в сети Международная конференция "Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве" пройдет 10-12 сентября в Переславле-Залесском.

Общество Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). 150

Общество В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года Напомним, 19 лет назад 11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета управляемые террористами. 101

Общество Главного судмедэксперта Минздрава России уволили Главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе, директора Центра судмедэкспертизы Минздрава России Андрея Ковалева освободили от должности. 192

Авто «АвтоВАЗ» выпустил новую версию Vesta Cross Первым автомобилем российского автоконцерна, на котором применится модификация "BLACK" станет LADA Vesta Cross в кузове седан и универсал SW. 27

Политика Турчак заявил о профнепригодности депутата Вострецова Поддержка депутатом Госдумы Сергея Вострецова идеи снижения возраста привлечения к уголовной ответственности до 12 лет говорит о его полной профессиональной непригодности, заявил секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. 19