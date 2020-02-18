Политика

Российская газетаРоссийская газетаПредседатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
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Глава Мюнхенской конференции попал в список скандального украинского сайта «Миротворец»

ТАСС15:59

Главу Мюнхенской конференции внесли в базу данных сайта «Миротворец»

РБК17:24

Глава Мюнхенской конференции внесён в базу сайта «Миротворец»

RT на русском16:25

Главу Мюнхенской конференции внесли в базу «Миротворца»

Известия16:22

Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»

Lenta.ru17:58

«12 шагов» довели главу Мюнхенской конференции до «Миротворца»

РЕН ТВ15:58

Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта «Миротворец»

РИА Новости15:48
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