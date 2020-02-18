Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".

Общество Незаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не были заражены новым коронавирусом, начнут покидать судно 19 февраля.

Авто Dacia готовит свой первый электромобиль Под румынским брендом Dacia, входящим в состав группы Renault, в Европе продают популярные в нашей стране модели Logan, Sandero и Duster.

Общество Samsung принял требования предустановки российского софта на гаджеты Компания Samsung не изменит своих планов по работе в России после вступлению в силу требования обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает ТАСС.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.

Общество Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.

Экономика Закон готов. Что банки начнут делать с клиентами с помощью ФНС Законопроект призван управлять финансовыми рисками россиян, а банкам позволит собрать полную информацию о размерах доходов заемщика и суммах его выплат, заявил «парламентской газете» председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Политика Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.

Политика В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».

Кино Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами» Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.

Космос National Interest поразился русской смекалке, породившей гигантскую «летающую бочку» ВМ-Т По словам обозревателя NI Себастьяна Роблина, Антонов после высмеивал «Атлант» за любительскую попытку создания тяжелого транспортного самолета, но как отмечает издание, нельзя не восхититься смекалкой и изобретательностью русских, сумевших в короткие сроки создать ВМ-Т и решить сложную логистическую проблему.

Происшествия Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Общество В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.