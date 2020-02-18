Политика
Российская газетаПредседатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
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Авто
Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту
Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
Общество
Незаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не были заражены новым коронавирусом, начнут покидать судно 19 февраля.
Авто
Dacia готовит свой первый электромобиль
Под румынским брендом Dacia, входящим в состав группы Renault, в Европе продают популярные в нашей стране модели Logan, Sandero и Duster.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Общество
Samsung принял требования предустановки российского софта на гаджеты
Компания Samsung не изменит своих планов по работе в России после вступлению в силу требования обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает ТАСС.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Здоровье
В РАН подтвердили данные Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России
Академик РАН Вадим Покровский подтвердил данные российского журналиста Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России, пишет НСН.
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского Xiaomi Mi 10 Pro
Экономика
Закон готов. Что банки начнут делать с клиентами с помощью ФНС
Законопроект призван управлять финансовыми рисками россиян, а банкам позволит собрать полную информацию о размерах доходов заемщика и суммах его выплат, заявил «парламентской газете» председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Хоккей
Овечкин не набирает очки в пяти матчах подряд
Общество
Власти Кузбасса и «РусГидро» решили достраивать Крапивинскую ГЭС
Власти Кемеровской области и компания «РусГидро» договорились о совместном восстановлении Крапивинской ГЭС.
Кино
В Сети появилось первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»
Один из фанатских твиттер-аккаунтов, посвященных фильмам про персонажей DC Comics, опубликовал первое видео со съемок "Отряда самоубийц 2". Об этом сообщает "Газета.ру".
Политика
Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Спорт
Клебо: если бы в Тронхейме не было гонок, завтра я бы уже не стартовал
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выступающий в лыжной многодневке «Ски тур» с шиной на сломанном пальце, сообщил, что не стал бы продолжать тур, если бы соревнования не финишировали в родном для Клебо Тронхейме.
Политика
В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР
В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Кино
Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»
Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Общество
Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава американской корпорации Amazon, миллиардер и богатейший человек мира Джефф Безос объявил об открытии Фонда Земли (Bezos Earth Fund) для борьбы с климатическими изменениями.
Космос
National Interest поразился русской смекалке, породившей гигантскую «летающую бочку» ВМ-Т
По словам обозревателя NI Себастьяна Роблина, Антонов после высмеивал «Атлант» за любительскую попытку создания тяжелого транспортного самолета, но как отмечает издание, нельзя не восхититься смекалкой и изобретательностью русских, сумевших в короткие сроки создать ВМ-Т и решить сложную логистическую проблему.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Происшествия
Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии
Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Общество
В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети, узнали «Известия».