Политика

Российская газетаРоссийская газетаПредседатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
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Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»

Lenta.ru17:58

Главу Мюнхенской конференции внесли в базу данных сайта «Миротворец»

РБК17:24

«12 шагов» довели главу Мюнхенской конференции до «Миротворца»

РЕН ТВ15:58

Главу Мюнхенской конференции внесли в базу «Миротворца»

Известия16:22

Глава Мюнхенской конференции попал в список скандального украинского сайта «Миротворец»

ТАСС15:59

Глава Мюнхенской конференции внесён в базу сайта «Миротворец»

RT на русском16:25

Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта «Миротворец»

РИА Новости15:48
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В Ракке разразилась гуманитарная катастрофа после ударов коалиции США

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Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
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По словам жителя Великобритании, новая раскладушка треснула после первого открытия.
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Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая

Тульские медики госпитализировали двух китайских сотрудников завода Haval, недавно вернувшихся с родины, следует из комментария министерства здравоохранения Тульской области.
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