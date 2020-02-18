Политика
Российская газетаПредседатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
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Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Политика
Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай
Двигатели производит американская компания «General Electric Co.» Власти США рассматривают возможность прекращения поставок авиационных двигателей в КНР, сообщает «РБК».
Общество
Посол РФ в Израиле рассказал о неподобающем обращении с россиянами
Посол рассказал, что в 2019 году почти 6 тыс. россиян после прилета в Израиль получили отказ во въезде в страну.
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Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией
Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене
На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Авто
Эксперты рассказали, автомобили с каким пробегом лучше не покупать
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
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Пассажирка рейса Томск-Москва нашла в туалете почти миллион рублей
Женщина, летевшая из Томска в Москву, обнаружила в туалете самолета десять тысяч долларов США и пять тысяч евро - около миллиона в переводе на российские рубли.
Армия и оружие
В Ракке разразилась гуманитарная катастрофа после ударов коалиции США
В разрушенном в результате авиаударов коалиции США сирийском городе Ракка наблюдается гуманитарная катастрофа.
Здоровье
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств
Что советует врач Доктор Халле советует изменить свои привычки для стабильного снижения артериального давления: — ежедневные прогулки по 15 минут помогут уменьшить "верхнее" давление на 5-8 миллиметров ртутного столба.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского Xiaomi Mi 10 Pro
Авто
Рассекречены фото первых прототипов Aurus
В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.
Технологии
В США предложили заменить похороны компостированием тел
Коммерческое компостирование тел планируется провести в штате Вашингтон в США в этом месяце.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого раскладывания
По словам жителя Великобритании, новая раскладушка треснула после первого открытия.
Здоровье
Новые прививки могут ввести в России
В национальный календарь прививок в России могут включить новые прививки. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Происшествия
Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая
Тульские медики госпитализировали двух китайских сотрудников завода Haval, недавно вернувшихся с родины, следует из комментария министерства здравоохранения Тульской области.
Футбол
Симеоне: после ухода Коутиньо «Ливерпуль» стал только лучше
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о противостоянии с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гаджеты
Дешевле чем на Intel: выяснились дата выхода и цены игровых ноутбуков на Ryzen 4000
Самым доступным ноутбуком из перечисленных магазином стала модель ASUS TUF Gaming FA506II-HN195T, построенная на процессоре Ryzen 5 4600H и оснащённая видеокартой GeForce GTX 1650, твердотельным накопителем на 512 Гбайт и 16 Гбайт оперативной памяти.
Экономика
ЦБ разработал новые основания для блокировки счетов
Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов.
Общество
Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать
Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Политика
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».