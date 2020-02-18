Общество В МИД РФ высказались о возможной эвакуации россиян с Diamond Princess В российском министерстве иностранных дел высказались о возможной эвакуации жителей России с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, передает "Интерфакс".

Авто Новый Kia Sorento представлен официально Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.

Экономика Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.

Здоровье Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.

Политика Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Политика Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.

Технологии В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров Очень часто можно увидеть, что пользователи заклеивают камеры клейкой лентой, но специалист по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария отмечает, что лучше так не делать так как клейкая лента может повредить оптику.

Политика В России могут отменить призыв в армию Россия может перейти на полное оснащение армии контрактниками, однако для этого все равно необходим резерв из солдат срочной службы.

Здоровье Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1789 Общее число заражённых коронавирусом людей в регионе достигло почти 60 тыс. Ранее сообщалось, что Япония завершила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй.

Экономика В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.