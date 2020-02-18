Политика
Российская газетаПредседатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:24, Ашберн
Здоровье
Эксперт: в десяти регионах России отсутствует онкологическая служба
Детская онкологическая служба отсутствует в десяти российских регионах, еще в 11 субъектах РФ доступен лишь консультативный прием.
Общество
Британские синоптики получат суперкомпьютер за $1,56 млрд
Политика
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Общество
В МИД РФ высказались о возможной эвакуации россиян с Diamond Princess
В российском министерстве иностранных дел высказались о возможной эвакуации жителей России с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Подмосковье отец пятерых детей застрелил жену и покончил с собой
Многодетный постоялец общежития в подмосковном Селятино убил свою жену на глазах у 8-летнего сына, сообщает Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Экономика
Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа
В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.
Здоровье
Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме
В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.
Политика
Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Политика
Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Очень часто можно увидеть, что пользователи заклеивают камеры клейкой лентой, но специалист по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария отмечает, что лучше так не делать так как клейкая лента может повредить оптику.
Здоровье
Забайкальскому онкодиспансеру выделят миллиард для борьбы с раком
До 2022 года медучреждение получит более 1 млрд рублей, сообщили 17 февраля на официальном портале Забайкальского края.
Экономика
Выплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%
Банк ВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления на 610 млн руб. или 38%.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Политика
В России могут отменить призыв в армию
Россия может перейти на полное оснащение армии контрактниками, однако для этого все равно необходим резерв из солдат срочной службы.
Здоровье
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1789
Общее число заражённых коронавирусом людей в регионе достигло почти 60 тыс. Ранее сообщалось, что Япония завершила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй.
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной
Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Экономика
В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
Армия и оружие
В Нидерландах установили, что в районе крушения MH17 не было ни одного комплекса «Бук»
Крушение малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук".
Культура
Ургант сравнил с коронавирусом приход Собчак на Первый канал
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично обратилась к Джигарханяну
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.
Наука
Найден способ повысить устойчивость самолетов к молниям
Свойства композитов позволяют существенно снизить массу конструкций самолетов.
Политика
Россия не помешает гражданам Украины въезжать по внутренним паспортам
С 1 марта 2020 года Украина запретит своим гражданам уезжать в Россию по внутренним паспортам - люди просто не смогут пересечь границу.
Технологии
Бунт против 5G. В Швейцарии ввели мораторий на работу сетей нового поколения
Несколько кантонов Швейцарии ввели мораторий на работу сетей нового поколения 5G якобы из-за риска для здоровья населения.
Общество
Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава Amazon Джефф Безос объявил на своей странице Instagram об открытии "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями и пожертвовании на это $10 млрд.