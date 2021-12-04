"За счет использования спроса в традиционных отраслях важно сделать переход внутри ВВП, структурную перестройку на новые рельсы, воспользовавшись инвестиционным предложением, которое мы видим на внешних рынках", - добавил он.
Самолет российской авиакомпании S7 Магадан - Новосибирск попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, управление воздушным судном потеряно не было, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, тело которого было найдено в номере одного из отелей Хабаровска, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.