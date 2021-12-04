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Председатель Сбербанка Греф: ESG-отрасль имеет большие перспективы для инвестирования

Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал отрасли инвестирования в России, которые имеют большие перспективы.
Lenta.ru
Третьей отраслью является инфраструктура — Греф подчеркнул, что благодаря уникальным логистическим возможностям России перспективно вкладываться в развитие транспортной системы.
Lenta.ru
В том числе все, что связано с энергетическим переходом — создание новых источников энергии, использование возобновляемой энергии и выращивание лесов.
Lenta.ru
"За счет использования спроса в традиционных отраслях важно сделать переход внутри ВВП, структурную перестройку на новые рельсы, воспользовавшись инвестиционным предложением, которое мы видим на внешних рынках", - добавил он.
ТАСС

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Председатель Сбербанка Греф: ESG-отрасль имеет большие перспективы для инвестирования
Lenta.ru07:19
Греф заявил, что нужна система для подготовки «гибкого» человека с «мягкими» навыками
Газета.Ru07:11
Греф: Россия в перспективе будет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций
ТАСС07:02
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