Политика
Псковская Лента НовостейПредседатель Совета облпотребсоюза: Поправки в Конституцию закладывают основу развития страны
День всенародного голосования по поправкам в Конституцию покажет, как мы относимся сами к себе. Мы закрепляем те изменения, которые гарантируют нам стабильность.
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Председатель Совета облпотребсоюза: Поправки в Конституцию закладывают основу развития страны
Псковская Лента Новостейвчера в 09:20
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Политика
Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего
Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми.
Космос
Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
В Европе не осталось стран без коронавируса
Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
Общество
Запасов продуктов в магазинах России хватит на восемь недель
В Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали, что запасов продуктов питания в магазинах страны хватит на восемь недель, несмотря на ажиотаж, пишет газета «Известия».
Общество
На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14
Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Теннис
«Ролан Гаррос» из-за коронавируса перенесен на конец сентября
Открытый чемпионата Франции по теннису перенесен из-за пандемии коронавируса. «Ролан Гаррос» состоится с 20 сентября по 4 октября.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Армия и оружие
За шипами пришли траншеи: Боевики не утихомирятся в Идлибе
Российская часть колонны прошла от города Саракиб на востоке провинции Идлиб всего несколько километров и, не доходя до близлежащего посёлка Нейраб, повернула назад в связи с получением информации о том, что боевики готовят вооружённые провокации против военных РФ.
Политика
Украина закрыла границу с Крымом из-за коронавируса
Украина до 3 апреля закрыла границу с Крымом из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Футбол
Глава Федерации футбола Испании — о директиве УЕФА доиграть сезон до июля: «Нельзя играть летом в Севилье при 40°C»
Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес прокомментировал директиву Союза европейских футбольных ассоциаций завершить все внутренние и европейские клубные соревнования до конца текущего спортивного сезона — до 30 июня 2020 года, если тому будет способствовать улучшения в динамике распространения коронавируса.
Футбол
СМИ: Тедеско хочет видеть в «Спартаке» двух футболистов «Крыльев Советов»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил заинтересованность в покупке двух футболистов «Крыльев Советов».
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Общество
«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажиров
Лоукостер "Победа" не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата, говорится в сообщении компании.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина
Сообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Футбол
Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о приостановлении всех соревнований на территории страны, сообщается на сайте организации.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 345 человек
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли вечером во вторник, 17 марта, заявил, что количество жертв коронавируса в стране за сутки выросло на 345 и составило 2503 человека.
Политика
Евросоюз запретит въезд гражданам других стран
Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз.
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Космос
Обнаружение брака не помешает пусковой кампании ракет «Протон-М»
Несмотря на обнаружение в ракете «Протон», предназначенной для запуска спутников связи «Экспресс», некачественных комплектующих, Центр имени Хруничева готов обеспечить пусковую кампанию ракет «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор центра Алексей Варочко.