Политика

Псковская Лента НовостейПсковская Лента НовостейПредседатель Совета облпотребсоюза: Поправки в Конституцию закладывают основу развития страны

День всенародного голосования по поправкам в Конституцию покажет, как мы относимся сами к себе. Мы закрепляем те изменения, которые гарантируют нам стабильность.
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Председатель Совета облпотребсоюза: Поправки в Конституцию закладывают основу развития страны

Псковская Лента Новостейвчера в 09:20

Путин: Всенародное голосование по Конституции может состояться 22 апреля

REGNUM13:55
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости 15:12
Политика

Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 14:09
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В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего

Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми.
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Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран

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В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
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В Европе не осталось стран без коронавируса

Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
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Запасов продуктов в магазинах России хватит на восемь недель

В Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали, что запасов продуктов питания в магазинах страны хватит на восемь недель, несмотря на ажиотаж, пишет газета «Известия».
РИАМО 05:10
Общество

На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14

Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
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Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
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Открытый чемпионата Франции по теннису перенесен из-за пандемии коронавируса. «Ролан Гаррос» состоится с 20 сентября по 4 октября.
Bookmaker-ratings.ru 11:59
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт вчера в 07:38
Армия и оружие

За шипами пришли траншеи: Боевики не утихомирятся в Идлибе

Российская часть колонны прошла от города Саракиб на востоке провинции Идлиб всего несколько километров и, не доходя до близлежащего посёлка Нейраб, повернула назад в связи с получением информации о том, что боевики готовят вооружённые провокации против военных РФ.
Евразия Daily 05:26
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Украина закрыла границу с Крымом из-за коронавируса

Украина до 3 апреля закрыла границу с Крымом из-за угрозы распространения коронавируса.
Lenta.ru 03:44
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
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«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Деловое.ТВ вчера в 09:22
Футбол

Глава Федерации футбола Испании — о директиве УЕФА доиграть сезон до июля: «Нельзя играть летом в Севилье при 40°C»

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес прокомментировал директиву Союза европейских футбольных ассоциаций завершить все внутренние и европейские клубные соревнования до конца текущего спортивного сезона — до 30 июня 2020 года, если тому будет способствовать улучшения в динамике распространения коронавируса.
Sport24.ru 15:30
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СМИ: Тедеско хочет видеть в «Спартаке» двух футболистов «Крыльев Советов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил заинтересованность в покупке двух футболистов «Крыльев Советов».
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Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 13:24
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«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажиров

Лоукостер "Победа" не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата, говорится в сообщении компании.
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Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина

Сообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.
Orengrad.ru 11:43
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В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Футбол

Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о приостановлении всех соревнований на территории страны, сообщается на сайте организации.
Матч ТВ 15:20
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:09
Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 345 человек

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли вечером во вторник, 17 марта, заявил, что количество жертв коронавируса в стране за сутки выросло на 345 и составило 2503 человека.
Аргументы недели 13:36
Политика

Евросоюз запретит въезд гражданам других стран

Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз.
Lenta.ru 15:08
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Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

Lenta.ru 08:09
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Емельяненко высказался о переносе боя с Исмаиловым

Газета.Ru 06:17
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Обнаружение брака не помешает пусковой кампании ракет «Протон-М»

Несмотря на обнаружение в ракете «Протон», предназначенной для запуска спутников связи «Экспресс», некачественных комплектующих, Центр имени Хруничева готов обеспечить пусковую кампанию ракет «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор центра Алексей Варочко.
Известия 15 марта в 21:50
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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