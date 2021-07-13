Председатель Союза потребителей Петр Шелищ заявил в беседе с "Вечерней Москвой" о возможном росте цен на основные продукты питания. По его словам, подорожать этой осенью "может абсолютно все".

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С чего всё началось Россиян предупредили о росте цен на незаменимые продукты Рост цен на главные продукты питания, без которых не обходится ни одна семья, наблюдается и будет продолжаться. Снижение стоимости на сезонные продукты возможно осенью, но оно кратковременно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Вечерняя Москва вчера в 06:11