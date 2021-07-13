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Председатель Союза потребителей Шелищ предупредил о росте цен на незаменимые продукты

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ заявил в беседе с "Вечерней Москвой" о возможном росте цен на основные продукты питания. По его словам, подорожать этой осенью "может абсолютно все".В источнике

С чего всё началось

Россиян предупредили о росте цен на незаменимые продукты

Рост цен на главные продукты питания, без которых не обходится ни одна семья, наблюдается и будет продолжаться. Снижение стоимости на сезонные продукты возможно осенью, но оно кратковременно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Вечерняя Москвавчера в 06:11

Подробнее о событии

Подорожать может абсолютно всё: россиян предупредили о росте цен на продукты

Территория новостейвчера в 14:15

Россиян предупредили о возможном росте цен на повседневные продукты

Газета.Ru21:01

Россиян предупредили об осеннем подорожании незаменимых продуктов

News.ru20:59

Председатель Союза потребителей Шелищ предупредил о росте цен на незаменимые продукты

РИА Новости20:06

Эксперт Шелищ предупредил россиян о возможном росте цен на повседневные продукты к осени

Lenta.ru21:12

Подорожать может абсолютно всё: россиян предупредили о росте цен на продукты

A42.RUвчера в 06:42

Россиян предупредили о росте цен на незаменимые продукты

Вечерняя Москвавчера в 06:11
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