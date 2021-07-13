Председатель Союза потребителей Шелищ предупредил о росте цен на незаменимые продукты
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ заявил в беседе с "Вечерней Москвой" о возможном росте цен на основные продукты питания. По его словам, подорожать этой осенью "может абсолютно все".В источнике
С чего всё началось
Россиян предупредили о росте цен на незаменимые продукты
Рост цен на главные продукты питания, без которых не обходится ни одна семья, наблюдается и будет продолжаться. Снижение стоимости на сезонные продукты возможно осенью, но оно кратковременно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Вечерняя Москвавчера в 06:11
Подорожать может абсолютно всё: россиян предупредили о росте цен на продукты
Территория новостейвчера в 14:15