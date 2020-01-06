Общество
Lenta.ruПредседатель Верховного суда России попал в больницу
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Лебедев обратился к медработникам самостоятельно из-за проблем с сердцем.
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Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в одну из столичных больниц.РЕН ТВ12:56
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США начали разрабатывать санкции против Ирака
США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны.
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Следственные органы заподозрили модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову в мошенничестве, после обращения девушки к Никасу Сафронову с требованием выплатить круглую сумму в обмен на молчание.
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Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
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Футбол
Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии
Общество
В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона
Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
Политика
Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий
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Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана
США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Кино
«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории
Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Футбол
Воспитанник «Барселоны» перешел в «Оренбург»
25-летний нападающий бельгийского «Гента» Мамаду Силла перешел в «Оренбург». Сенегальский форвард — воспитанник «Барселоны».
Происшествия
В Казани таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку
В Казани таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на региональное СК.
Здоровье
Тюменские врачи планируют снизить младенческую смертность к 2024 году на 20%
Врачи Тюменской области перевыполнили показатели снижения младенческой смертности в 2019 году и планируют добиться их снижения в течение следующих пяти лет еще на 20%.
Общество
В Петербурге простились с известным онкологом Андреем Павленко
В понедельник, 6 января, в Санкт-Петербурге похоронили известного хирурга-онколога Андрея Павленко. Проститься с ним пришли десятки человек.
Общество
Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Автоспорт
Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара-2020»
Экипаж российской команды «КАМАЗ Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал вторым на втором этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Гаджеты
Huawei начала бета-тестирование EMUI 10 для трех смартфонов и планшета
По данным источника, накануне Huawei открыла публичное бета-тестирование прошивки EMUI 10 для трех своих смартфонов и планшета.
Гаджеты
Рендеры Huawei P40 Pro появились в Интернете
Изображения демонстрирует смартфон от Huawei, который будет выпущен под именем Huawei P40 Pro. В основу рендеров легли утечки от инсайдеров.
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Елизавета Боярская опубликовала фото с отдыха без макияжа
Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.
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Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»
Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
Наука
Наличие в доме собаки снижает риск развития шизофрении
В США, в ходе исследований связи между наличием шизофрении и биполярного расстройства и содержанием собак в доме, выяснилось, что риск первой болезни резко снижается, если дети росли рядом с животными.
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.