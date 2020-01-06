Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в одну из столичных больниц.

с чего всё началось

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Лебедев обратился к медработникам самостоятельно из-за проблем с сердцем.

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