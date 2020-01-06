Общество

Lenta.ruLenta.ruПредседатель Верховного суда России попал в больницу

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Лебедев обратился к медработникам самостоятельно из-за проблем с сердцем.
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с чего всё началось

Председатель Верховного суда РФ попал в больницу

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в одну из столичных больниц.
РЕН ТВ12:56

Подробнее о событии

Верховный суд РФ прокомментировал новость о состоянии председателя

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В Верховном суде опровергли информацию о госпитализации Лебедева

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В Верховном суде РФ сообщили о состоянии здоровья председателя

URA.Ru16:20

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РБК15:59

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Эхо Москвы17:06
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Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
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Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
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В 2020 году российских автомобилистов ожидают изменения.
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Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
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Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.
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Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
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Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

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Армия и оружие

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Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

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В Приморье двух подростков расстреляли школьники

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Конфликт США и Ирана скажется на интересах Китая

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Иранский лидер заплакал на прощании с генералом Сулеймани

Люди, пришедшие на прощание, держат в руках портреты Сулеймани и плакаты с требованием отомстить США за смерть генерала.
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Армия и оружие

Глава Пентагона заявил, что у США нет планов вывода войск из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США вообще нет планов уходить из этой страны.
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Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
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Что станет с дефицитными лекарствами в 2020 году

На 2020 год прогноз у экспертов достаточно мрачный: обязательная маркировка и перерегистрация цен только отпугнут производителей.
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Меркель по приглашению Путина приедет в Россию 11 января

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К майнору в Буковеле выпустили линейку плюшевых игрушек

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