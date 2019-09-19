Решение было принято путём тайного голосования на первом заседании Мосгордумы нового созыва, сообщает "ТВ Центр". До избрания Шапошникова спикером по традиции выступил старейший избранный депутат столичного парламента - 78-летний коммунист Николай Губенко.

Политика На Украине возбудили дело против крымских журналистов Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против крымских журналистов, которые приехали на ежегодное совещание ОБСЕ в Варшаве.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Малышева дала советы молодым проституткам Телеведущая Елена Малышева дала несколько советов 22-летней девушке, работающей проституткой.

Авто FAW привезет в РФ новый бюджетный седан Besturn B30 Компания FAW привезет на российский рынок бюджетный седан FAW Besturn B30.

Культура Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир 2019» «Ореанда-Новости» Хидео Кодзима почтит личным присутствием главную сцену выставки 5 октября в 16:30.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Теннис Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.

Происшествия Аваков готов взять на поруки «минера», грозившегося взорвать мост в Киеве Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки мужчину, который грозился взорвать мост в Киеве.

Армия и оружие Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.

Политика Нетаньяху выразил разочарование нежеланием соперника встретиться с ним Премьер-министр Израиля и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху выразил разочарование тем, что лидер центристского блока партий «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц отказывается провести с ним встречу.

Шоу-бизнес Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Политика Экс-депутат Рады Надежда Савченко нашла новую работу Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.

Здоровье В поликлинике Калининграда появились талончики «Просто спросить» В поликлинике горбольницы №3 Калининграда теперь можно в электронной очереди взять талончик "Просто спросить", и посетителей примет старший регистратор.

Общество Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Политика НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова» НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».

Экономика Радий Хабиров рассказал, каким будет новое правительство Башкирии Глава РБ озвучил и ключевую задачу нового правительства – по его словам, валовой региональный продукт к 2024 году должен быть увеличен до 2 трлн рублей.

Политика В Луганске пытались взорвать мост В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Финансы Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.