Политика
ТАССК Германии перешло председательство в Совете ЕС
Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии. Оно продлится полгода и 1 января 2021 года будет передано Португалии.
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Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Газета.Ru 03:52
Политика
Путин проголосовал по поправкам в конституцию
Президент России Владимир Путин в среду принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.
ТАСС 04:05
Общество
В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 556, до 654 405.
ТАСС 03:31
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
Общество
Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС
RT на русском вчера в 14:55
Политика
Общественная палата сообщила о DDoS-атаке на свой сайт
На сайт Общественной палаты (ОП) РФ и сайт проекта «фейкам.нет» совершена DDoS-атака, сообщил руководитель экспертно-консультативной группы ОП по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.
Коммерсантъ вчера в 15:56
Футбол
Марадона может возглавить сборную Испании после выборов в RFEF
У тренера есть договорённость с Антонио Торресом, одним из кандидатов на пост президента Королевской футбольной федерации (RFEF), сообщает Infobae.
Pravda.Ru 02:58
Здоровье
В России за сутки значительно выросло число смертей от коронавируса
Полностью выздоровел 10 281 человек, всего — 422 931 — это 64,6% от общего числа случаев коронавируса в РФ.
BFM.ru 03:42
Шоу-бизнес
Дана Борисова перечислила звезд с зависимостями
Обо всем телеведущая Дана Борисова рассказала депутату Госдумы Виталию Милонова на его YouTube-шоу.
Gazeta.SPb вчера в 23:29
Игры
В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider
Faktom 29 июня в 11:03
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело вчера в 04:15
Футбол
Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.
RT на русском 03:49
Футбол
Ганчаренко: пожалел о своем поступке и принес извинения команде
РИА Новости вчера в 16:24
Футбол
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
Российская газета 29 июня в 16:42
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
Здоровье
Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле
Kursk.com вчера в 16:02
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей
«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир.
Lenta.ru вчера в 08:30
Политика
Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК вчера в 15:43
Экономика
Банкиры накопили добра перед худом
Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг 1 тыс. крупнейших банков мира.
Коммерсантъ 02:00
Наука
Южный полюс нагревается в три раза быстрее остальной поверхности Земли
Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали данные метеостанций за 60 лет и с помощью компьютерного моделирования показали, что Южный полюс за прошедшие три десятилетия нагрелся в три раза быстрее, чем остальные регионы планеты.
Индикатор вчера в 06:43
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Игры
Нил Дракманн рассказал об изначальной концепции The Last of Us Part II
Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью IGN рассказал, что изначально игра задумывалась куда более открытой, чем получилась в итоге.
3DNews вчера в 10:15
Общество
Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования
Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
Общество
С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
Автоспорт
Марко оценил перспективы «Альфа Таури» в сезоне-2020
CT news вчера в 16:08
Политика
ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ
В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 03:47