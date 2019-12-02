Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПредсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

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Как поясняет агентство, именно независимые американские сланцевые компании будут сдерживать темпы добычи. В настоящее время они испытывают финансовые трудности и уже объявили о сокращении расходов на добычу.
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ОПЕК+ надеется, что сланцевая революция выдохлась

Expert.ru06:40

Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

Lenta.ru19:00
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
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