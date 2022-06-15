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Предсказан курс доллара на конец года

Агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников сообщил, что сейчас предпосылок для укрепления американской валюты нет.
Газета.Ru
14 июня курс евро достиг 59 рублей, сообщает сайт MK.RU.
URA.Ru
Курсы валют по отношению к рублю снижаются уже более месяца после резкого роста в конце-февраля.
URA.Ru
Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявлял, что в ближайшие месяцы начнется ослабление рубля из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты.
URA.Ru

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Финансовый аналитик Верников предсказал курс доллара на осень 2022 года
Общественная служба новостей00:30
Финансовый аналитик предсказал курс доллара на осень-2022
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Предсказан курс доллара на конец года
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Предсказан курс доллара на конец года
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