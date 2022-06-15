Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявлял, что в ближайшие месяцы начнется ослабление рубля из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты.
Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России, пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.
Президент России Владимир Путин большую часть своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посвятит задачам экономического развития, стимулирования деловой активности и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей России.