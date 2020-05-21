Энергетика
Lenta.ruПредсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Такое развитие событий предсказал директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов, сообщает ТАСС.
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Комментарии
Политика
В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал
Замглавы украинского МИДа Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против Москвы в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК вчера в 21:32
Общество
Начат прием заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет
В среду, 20 мая, в Пензенской области начался прием заявлений на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
ПензаИнформ вчера в 10:30
Общество
В Минобороны «остро обсуждают» дату проведения парада Победы
Представители ветеранских организаций, обратившиеся к Владимиру Путину с предложением перенести парад Победы 9 мая в связи с эпидемией, сразу называли 24 июня в качестве одной из возможных дат.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Общество
Сенаторы предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция»
Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также порядок ее введения и предел полномочий регионов.
Коммерсантъ 02:42
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Культура
Вышел трейлер заключительного сезона сериала «13 причин почему»
Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер финального, четвертого сезона драматического сериала «13 причин почему».
КиноПоиск 02:09
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов.
Коммерсантъ 02:55
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Игры
Serious Sam 4 выйдет на PC в августе
Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK вчера в 15:50
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Армия и оружие
ВМФ РФ распределил первую партию малых ракетных кораблей
Малые ракетные корабли (МРК) «Каракурт» разделят между флотами.
Известия вчера в 19:37
Общество
Коронавирус за сутки выявили у 41 человека в Воронежской области
За сутки в Воронежской области заболевание коронавирусной инфекцией выявили еще у 41 жителя.
Обозреватель Врн 02:04
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3746 человек
RT на русском 02:21
Общество
О рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире сообщила ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что за последние сутки в мире выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Live24 вчера в 13:34
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разделе имущества
В интернет-сети ходят слухи, что звезда планирует оставить супруга без имущества.
Территория новостей 00:30
Здоровье
Омский Минздрав извинился перед женщинами, которых не пустили в роддом
РИА Новости вчера в 13:20
Происшествия
В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд
РИА Новости вчера в 19:25
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
Космос
НАСА переименует космический телескоп WFIRST в честь женщины-астронома
20 мая НАСА объявило о переименовании разрабатываемого крупного космического телескопа в честь астронома, который руководил ранними работами агентства в области космической астрономии, хотя миссия по-прежнему находится под угрозой отмены.
AstroNews.ru вчера в 18:16
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Политика
Спецслужбы Ирака задержали возможного главаря «Исламского государства»
Спецслужбы Ирака объявили о задержании одного из лидеров запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), передает телеканал Al Sumaria.
МИР 24 01:11
Общество
В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах
В Республике Адыгея глава Красногвардейского района, где за последнее время было зафиксирован 151 случай выявления коронавирусной инфекции, Альберт Османов подал в отставку.
Российская газета 02:55
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Общество
В Греции готовятся к открытию туристического сезона
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал, что в стране готовятся к открытию туристического сезона.
Русская Планета 01:39
Авто
Mercedes-Benz анонсировал обновленные кабриолет и купе E-Class
В салоне купе и кабриолета появится передовая информационно-развлекательная система MBUX, а в оснащение войдут обновленные ассистенты водителя и доработанные системы безопасности.
Автоновости дня 19 мая в 05:00
ЖКХ
Депутаты предложили повысить платежи ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий включить в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги оплату общедомовых нужд (ОДН).
Московский Комсомолец вчера в 11:16