Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПредсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии

При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Такое развитие событий предсказал директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов, сообщает ТАСС.
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