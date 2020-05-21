Энергетика
Lenta.ruПредсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Такое развитие событий предсказал директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Экономика
Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости 09:57
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Общество
Тульская медсестра работала в прозрачном защитном костюме
Сотрудница клинической больницы в Тульской области стала известной на всю страну после того как появилась на работе в прозрачном спецкостюме, под которым виднелся купальник.
ИнфоСМИ вчера в 05:41
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru 10:49
Хоккей
TSN опубликовал предполагаемый формат возобновления сезона НХЛ
TSN опубликовала возможный формат плей-офф НХЛ сезона 19/20. согласно источнику за Кубок Стэнли будут вести борьбу по 12 команд из каждой конференции.
Sport.ru 16:29
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости вчера в 21:20
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Кино
Фигуристка Гербольдт ответила на критику Тарасовой о фильме «Лед»
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова сказала, что в фильме «Лед» «только глупость, тупость и бездарность».
Культуромания 14:30
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 20:24
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Музыка
Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров
РИА Новости 18:26
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Общество
Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Происшествия
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 20:59
Общество
В Сургутском районе закрывают въезд в поселения из-за коронавируса
Губернатор Югры Наталья Комарова выпустила постановление, согласно которому в Сургутском районе с 23 мая закроют выезд и выезд граждан.
ИА СИА-Пресс 13:56
Экономика
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
Происшествия
Количество заражённых коронавирусом в Бурятии достигло 1090
Улан-Удэ, 21 мая 2020, 05:31 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1090.
REGNUM вчера в 22:31
Армия и оружие
Минобороны России потратит 100 млрд рублей на вертолетоносцы
Общая стоимость контракта составляет около 100 млрд рублей, заявил источник.
Газета.Ru 20:44
Экономика
Китай прогнозирует дефицит бюджета в 3,6% ВВП
Китайскую Народную Республику (КНР) ожидает дефицит бюджета в текущем году на уровне 3,6% ВВП или 1 трлн юаней ($141,6 млрд) из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад премьер-министра страны Ли Кэцяна.
Газета.Ru 21:30
Происшествия
ФСИН обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России из-за сюжета о бунте в ангарской колонии
ФСИН по Иркутской области обвинила французский телеканал France24 в попытке дестабилизировать ситуацию в России из-за сюжета о бунте в ИК-15 в Ангарске.
Дождь 16:28
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Авто
Новый седан Kia Optima станет полноприводным
Седан KIA K5 (Optima) впервые станет полноприводным.
Автоновости дня 08:52
Экономика
Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:10