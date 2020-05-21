Поставки нефти Саудовской Аравии в Европу в марте - апреле потеснили с этого рынка российскую Urals, для которой европейский рынок традиционно является основным, пишет в своем обзоре ценовое агентство Argus Media.

с чего всё началось

При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Такое развитие событий предсказал директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов, сообщает ТАСС.

Авто Ален Прост против клиентских машин На прошлой неделе руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер предложил разрешить использование клиентских машин, чтобы помочь небольшим командам сократить расходы и повысить конкурентоспособность.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1K

Общество Глава района Адыгеи ушел в отставку Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики. 201

Здоровье В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 697

Общество NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше. 7

Общество Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. 101

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 493

Политика Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском «Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование», — отметили украинские дипломаты. 64

Общество В России выявлено 8849 случаев коронавируса за сутки За последние сутки в России выявлено 8849 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в четверг, 21 мая. 41

Происшествия Жительница Подмосковья призналась в убийстве девятимесячного сына "Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области 24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве девятимесячного сына", - заявили в пресс-службе. 2

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. 1,4K

Происшествия В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями. 14

Энергетика Мировые цены на нефть поднялись В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель. 24

Экономика Бюджет Алтайского края потерял миллиард рублей из-за коронавируса Инвестиции под нож: как Алтайский край будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году Регион может недосчитаться как минимум 13 млрд рублей Между тем за первый квартал 2020 года бюджет был исполнен без каких-либо заминок.

Энергетика Российский газ в Турции перестал быть востребованным По итогам марта поставки российского газа в Турцию упали в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. 539

Экономика Сечин останется главой «Роснефти» "Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании. 132

Происшествия В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Общество Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием в связи с появившейся информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной и обратился в посольство Бельгии.