Энергетика
Lenta.ruПредсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Такое развитие событий предсказал директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Поставки нефти Саудовской Аравии в Европу в марте - апреле потеснили с этого рынка российскую Urals, для которой европейский рынок традиционно является основным, пишет в своем обзоре ценовое агентство Argus Media.ТАСС18 мая в 17:08
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Авто
Ален Прост против клиентских машин
На прошлой неделе руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер предложил разрешить использование клиентских машин, чтобы помочь небольшим командам сократить расходы и повысить конкурентоспособность.
F1news.ru вчера в 05:27
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Здоровье
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:46
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 12:59
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
Политика
Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском
«Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование», — отметили украинские дипломаты.
Lenta.ru 01:59
Здоровье
Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным
Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь.
РБК 04:00
Общество
В России выявлено 8849 случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено 8849 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в четверг, 21 мая.
Известия 03:35
Футбол
Сульшер: «Предпочту дыру в составе мудаку в команде»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что доволен личностью каждого игрока команды.
Sport24.ru 02:13
Шоу-бизнес
Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной и мужа-фотографа
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Происшествия
Жительница Подмосковья призналась в убийстве девятимесячного сына
"Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области 24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве девятимесячного сына", - заявили в пресс-службе.
Газета.Ru 03:13
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Общество
Назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке
Во ВНИИ труда отметили, что перспектива роста вакансий «на удаленке» ожидается в сфере торговли, финансов, государственных услуг и консультации.
МедиаПоток 04:02
Энергетика
Мировые цены на нефть поднялись
В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель.
Газета.Ru 02:20
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews вчера в 03:19
Экономика
Бюджет Алтайского края потерял миллиард рублей из-за коронавируса
Инвестиции под нож: как Алтайский край будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году Регион может недосчитаться как минимум 13 млрд рублей Между тем за первый квартал 2020 года бюджет был исполнен без каких-либо заминок.
АМИТЕЛ 04:25
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
По итогам марта поставки российского газа в Турцию упали в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Газета.Ru вчера в 06:29
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета вчера в 07:08
Происшествия
В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении
Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:24
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей
Российская газета 04:29
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием в связи с появившейся информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной и обратился в посольство Бельгии.
Lenta.ru 04:43
Авто
Назван топ-5 самых недооцененных машин на вторичном рынке
Редакция сайта «За рулем» составила топ-5 самых недооцененных машин с пробегом.
Тарантас Ньюс 01:51
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24