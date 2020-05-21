Поставки нефти Саудовской Аравии в Европу в марте - апреле потеснили с этого рынка российскую Urals, для которой европейский рынок традиционно является основным, пишет в своем обзоре ценовое агентство Argus Media.

с чего всё началось

При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Такое развитие событий предсказал директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов, сообщает ТАСС.

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