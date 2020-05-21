Энергетика
Lenta.ruПредсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Такое развитие событий предсказал директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Поставки нефти Саудовской Аравии в Европу в марте - апреле потеснили с этого рынка российскую Urals, для которой европейский рынок традиционно является основным, пишет в своем обзоре ценовое агентство Argus Media.ТАСС18 мая в 17:08
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Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона.
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире
После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая.
РБК вчера в 17:49
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Музыка
Little Big названы фаворитами Евровидения-2020
Smolnarod.ru вчера в 07:14
Общество
В России выявили 8 849 новых случаев коронавируса за сутки
В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 8 849 человек в 84 регионах.
Клопс 03:35
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Общество
В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции
10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар.
Севастополь.ру 03:05
Общество
8 849 зараженных коронавирусом выявлено в России за сутки
Наибольшее число зараженных COVID-19 фиксируется в трех регионах России: Москва - 155 219 (+2 913 за сутки) Московская область - 30 983 (+892 за сутки) Санкт-Петербург - 12 203 (+408 за сутки) Мировая статистика по коронавирусу на 21 мая В мире на сегодняшний день, по данным университета Джонса Хопкинса, число выявленных зараженных составляет 5 000 561 человек.
Bobsoccer 03:36
Происшествия
В Петербурге дагестанца задержали за ранение оппонента в голову
В Петербурге задержали участника конфликта со стрельбой в ресторане, который произошел в декабре прошлого года.
Мойка78 04:48
Культура
Вышел трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему»
Netflix выпустил трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему». Он выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.
Афиша Daily 03:15
Здоровье
На Кубани подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 21 мая 2020, 10:47 — REGNUM 91 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 21 мая региональный оперштаб.
REGNUM 03:47
Общество
В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек
Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России составил 8 849 случаев в 84 субъектах, следует из данных оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
Интерфакс 03:53
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Общество
Сенатор предложил вести уголовное наказание за «серые» зарплаты
Председатель комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов считает, что выплата "серых" зарплат на российских предприятиях должна быть уголовно наказуемым деянием, сообщает РИА Новости.
Российская газета 05:09
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Здоровье
Российские врачи оценили рост раковых заболеваний
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
Перевозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов
Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне.
BFM.ru 03:35
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Шоу-бизнес
Рози Хантингтон-Уайтли показала, как она выглядела в 15 лет
На фото, которыми поделилась 33-летняя Хантингтон-Уайтли, она выглядит совсем не такой, какой стала теперь.
7Дней.ру 00:00
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Коммерсантъ 04:42
Общество
Назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке
Во ВНИИ труда отметили, что перспектива роста вакансий «на удаленке» ожидается в сфере торговли, финансов, государственных услуг и консультации.
МедиаПоток 04:02
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Общество
Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру
Почему задерживается стройка Стройка дока для модернизации "Адмирала Кузнецова" задерживается по нескольким причинам, сказал РБК Валерий Киреев, замглавы Центра технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС), имеющего статус государственного научного центра и выступающего генеральным проектировщиком сухого дока.
РБК 00:00
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Здоровье
Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным
Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь.
РБК 04:00
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17