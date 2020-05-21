Энергетика
Lenta.ruПредсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Такое развитие событий предсказал директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Поставки нефти Саудовской Аравии в Европу в марте - апреле потеснили с этого рынка российскую Urals, для которой европейский рынок традиционно является основным, пишет в своем обзоре ценовое агентство Argus Media.ТАСС18 мая в 17:08
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Здоровье
В России предупредили о возможном росте смертности от рака
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Здоровье
Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным
Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь.
РБК 04:00
Общество
В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек
Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России составил 8 849 случаев в 84 субъектах, следует из данных оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
Интерфакс 03:53
Кино
Представлен трейлер сериала « Хороший человек» об ангарском маньяке
На просторах интернета появился дебютный трейлер отечественной многосерийной детективной драмы «Хороший человек», в основу которой легла знаменитая история ангарского маньяка – одного из самых жестоких серийных убийц современной России, орудовавшего на территории Иркутской области с 1994-го по 2010 год.
Киноафиша России 02:11
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости вчера в 07:02
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" после нападения иностранного гражданина на медсестер в обсерваторе Детской республиканской клинической больницы в Бурятии.
Газета.Ru 03:52
Общество
В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции
10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар.
Севастополь.ру 03:05
Общество
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Чиновник уточнил, что 15 июня аэропорт Афин начнёт принимать международные рейсы, а 1 июля откроются аэровокзалы других городов, включая островные курорты.
News.ru вчера в 14:54
Общество
В Москве за сутки выявили 2913 зараженных коронавирусом
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ проинформировали представителей СМИ о том, что самое большое количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Москве, где выявили 2913 новых случаев.
Журналистская правда 03:57
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru вчера в 08:22
Общество
Власти Японии считают неизбежной вторую волну коронавируса в стране
Вторая волна распространения коронавируса на территории Японии произойдет в любом случае, однако власти сделают все необходимое, для того чтобы масштабы этой волны были небольшими.
ТАСС 03:44
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Авто
Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным
Модель будет выпущена всего в 50 экземплярах стоимостью от 990 тысяч евро (около 78 млн рублей) каждый.
Автоновости дня вчера в 07:47
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Общество
В России попросили заблокировать YouTube
«Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант».
URA.Ru 19 мая в 22:27
Общество
В Красноярском крае за сутки выявлены 376 носителей коронавируса
За все время с начала пандемии проведено тестов на коронавирус в крае — 145 928, 6166 за последние сутки.
Kursk.com 03:37
Политика
Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса
Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNN.
Российская газета 03:37
Происшествия
В Якутии нашли тела двух охотников
В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Российская газета 02:18
Общество
Перевозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов
Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне.
BFM.ru 03:35
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Кино
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за «бездарность и тупость»
Live24 вчера в 13:50
Футбол
Рибери хочет помочь Сане адаптироваться в «Баварии»
Француз ранее играл за мюнхенский клуб, который сейчас ведет переговоры по покупке Сане у «Манчестер Сити».
Спорт-Экспресс вчера в 20:56
Происшествия
Суд изолировал вахтовиков, сбежавших из обсерватора под Челябинском
Верхнеуральский районный суд принял решение о принудительной изоляции в условиях обсерватора двух вахтовиков, прибывших в Магнитогорск с Чаяндинского месторождения в Якутии.
Российская газета 03:00