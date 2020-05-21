Энергетика
Lenta.ruПредсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Такое развитие событий предсказал директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Поставки нефти Саудовской Аравии в Европу в марте - апреле потеснили с этого рынка российскую Urals, для которой европейский рынок традиционно является основным, пишет в своем обзоре ценовое агентство Argus Media.ТАСС18 мая в 17:08
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ГТРК Владимир 02:32
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В Якутии нашли тела двух охотников
В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
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В России вырос спрос на более доступные смартфоны
Эксперты "Яндекс.Маркета" со ссылкой на свежую статистику покупательского спроса на основе переходов на предложения интернет-магазинов сообщают, что в период с 1 февраля по 30 апреля интерес покупателей на смартфоны сильно менялся.
ПРАЙМ 03:18
Спорт
Глава МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил, что Олимпийские Игры могут не состояться и в следующем году.
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В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
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Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО
Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска сообщила на днях, что попала в больницу.
Paparazzi.ru вчера в 11:35
Общество
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:46
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
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Екатерина Волкова: «Дочь попала в проект на общих основаниях»
Съемки для актрисы стали запоминающимися еще и тем, что на одной площадке с ней работала дочь Лера.
StarHit.ru 19 мая в 14:00
Общество
В Крыму за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом
Пятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено за сутки в Крыму, общее число заболевших достигло 314 человек, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
Энергетика
Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США
На фоне снижения запасов сырья в США мировые цены на нефть пошли в рост.
Мойка78 01:53
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Армия и оружие
Около 15 новых боевых кораблей войдут в Тихоокеанский флот в 2020 году
Около 15 новых боевых кораблей пополнят состав Тихоокеанского флота в 2020 году, сообщили в пресс-службе ВМФ России.
RT на русском вчера в 20:59
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости вчера в 15:53
Общество
В России за сутки выявили 8849 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 8849 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:40
Происшествия
Полиция обнаружила тело утонувшего в океане рестлера Гаспарда
Полиция Лос-Анджелеса на одном из пляжей города обнаружила тело звезды американского рестлинга Шеда Гаспарда, которого ранее унесло волной в океан.
Вести.Ru 02:20
Происшествия
В Пензе грабитель банкоматов притворялся пенсионером
Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно.
Вести.Ru 00:56
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
Энергетика
Польская PGNiG хочет наладить отношения с «Газпромом»
Польская энергетическая компания PGNiG хочет наладить отношения с "Газпромом". Об этом рассказал её руководитель Ежи Квечиньский.
Piter.tv вчера в 09:38
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Здоровье
«Альянс врачей» запустил онлайн-карту с проблемами российских медиков
Профсоюз "Альянс врачей" разработал интерактивную онлайн-карту, посвященную проблемам в системе российского здравоохранения в период пандемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 14:23
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 19 мая в 07:54
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Политика
Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса
Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNN.
Российская газета 03:37
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
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Общество
Баффета обманули на миллионы евро с помощью фотошопа
В 2017 году компания Баффета Berffhire Hathaway Inc приобрела ее за 800 миллионов евро.
ФАН 03:36
Экономика
Продажа ювелирных изделий в России упала на 50-70%
Эпидемия коронавирусной инфекции привела к падению продаж ювелирных изделий в России на 50–70%. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
Известия 02:52