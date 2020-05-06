Если в России сохранится тенденция к увеличению новых случаев заболевания COVID-19 на 10 тыс. в сутки, то в ближайшее время страна войдет в первую пятерку государств — лидеров по общему числу заразившихся коронавирусом. Ухудшить эту пугающую статистику смогут и майские праздники, уверены эксперты.

с чего всё началось

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Это в разговоре с «Известиями» предсказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

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