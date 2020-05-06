Коронавирус
Lenta.ruПредсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Это в разговоре с «Известиями» предсказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.
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с чего всё началось
Если в России сохранится тенденция к увеличению новых случаев заболевания COVID-19 на 10 тыс. в сутки, то в ближайшее время страна войдет в первую пятерку государств — лидеров по общему числу заразившихся коронавирусом. Ухудшить эту пугающую статистику смогут и майские праздники, уверены эксперты.Известиявчера в 14:19
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Здоровье
350 медиков отказались работать в Калининградской области
В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Происшествия
Саратовцев оштрафовали за сидение на лавочке на проспекте Кирова
За сидение на лавочке на проспекте Кирова 4 мая штраф в размере 1 тысячи рублей был выписан горожанину.
Версия-Саратов вчера в 11:51
Здоровье
В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов
Более 450 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:20
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая
Власти Псковской области с 6 мая смягчают введенные карантинные меры.
РБК 01:30
Происшествия
СК завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которому вменяют растрату порядка 700 млн рублей.
ТАСС вчера в 15:47
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM вчера в 09:45
Общество
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости вчера в 20:30
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
Общество
Псковские власти ограничили карантинные меры
В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
Политика
Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
Экономика
Смоленская область получит на поддержку бизнеса 11 млн рублей
Как следует из постановления правительства, на поддержку МСП в Смоленской области выделили более 11,2 млн рублей.
Smolnarod.ru 00:05
Здоровье
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Известия вчера в 07:24
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
Происшествия
Экс-глава НПО «Космос» выйдет из СИЗО из-за коронавируса
Сегодня, 6 мая 2020 года, стало известно, что следователь не смог вовремя попасть в закрытый из-за эпидемии коронавируса СИЗО, чтобы предъявить экс-главе НПО «Космос» Андрею Чернякову обвинение в окончательной редакции, и поэтому обвиняемый окажется на свободе в конце мая.
Саминвестор 00:21
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Общество
Роскачество проверило средства для мытья посуды
Роскачество проверило средства для мытья посуды и обнаружило ухудшение их качества, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:23
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости 04 мая в 23:56
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Авто
Названы кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам
Kia Sorento I 2002-2011 годов выпуска Популярный сегодня кроссовер Kia Sorento начинал свою жизнь как рамный внедорожник с полноценной раздаткой.
32CARS.ru 00:58
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.
РИА Новости 02:11
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Экономика
Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки
«Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — добавил министр.
РБК вчера в 19:46
Кино
Первый канал представит 6 мая военную драму о битве на Курской дуге
Премьера сериала режиссера Юрия Лейзерова "Крепкая броня" состоится 6 мая, сообщили во вторник в пресс-службе Первого канала.
ТАСС вчера в 12:36
Общество
Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку
Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Общество
Великобритания обошла Италию по числу погибших от коронавируса
Великобритания стала первой в Европе по числу смертей от COVID-19, обойдя Италию.
News.ru вчера в 12:39
Политика
Forbes рассказало про двойное назначение санкций США против России
«Одно дело, если США настроены на здоровую конкуренцию в Европе, другое – если они используют экономические санкции как оружие», — рассказал Кен Сильверстейн.
ПолитРоссия 04 мая в 13:45