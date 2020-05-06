Коронавирус
Lenta.ruПредсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Это в разговоре с «Известиями» предсказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.
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с чего всё началось
Не та "пятерка" На вечер 5 мая Россия занимает седьмую строчку в рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом.Известиявчера в 14:19
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Специалист спрогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19 после майских праздников
Online47.ruвчера в 20:05
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Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Авто
Правила выбора моторного масла для автомобиля с пробегом
При выборе моторного масла для двигателей с пробегом, следует учитывать сразу несколько параметров.
Car.ru 03 мая в 04:29
Общество
Деятели культуры просят суд отпустить историка Дмитриева из СИЗО
Десятки деятелей культуры поставили свои подписи под открытым коллективным письмом, в котором говорится о необходимости выпустить из-под стражи карельского историка Юрия Дмитриева из-за высокого шанса смерти заключенного в камере.
ЗакC.Ру 04:31
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Происшествия
В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM вчера в 11:14
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на РФ в Еврокомиссию
Староста (глава) шестого района Праги Ондржей Коларж, который был одним из инициаторов демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, пожаловался на Россию председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Газета.Ru 04 мая в 20:20
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Авто
ГАЗ снял с производства старые «ГАЗоны»
Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня 01:06
Здоровье
350 медиков отказались работать в Калининградской области
В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Экономика
Илон Маск получит от Tesla особую премию
В Tesla Маск не получает зарплату: его компенсационный пакет состоит из 20,3 миллиона опционов на акции, разбитых на 12 траншей.
Lenta.ru 04:39
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Недвижимость
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября.
РБК 05:21
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
В Китае назвали абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Пекин расценивает как абсурдные и политически мотивированные обвинения в том, что Китай якобы скрывал информацию о вспышке коронавируса.
ТАСС 04:38
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина
Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Вести.Ru вчера в 03:43
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском вчера в 16:04
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 04 мая в 07:16
Происшествия
Завотделения больницы в Набережных Челнах умер от COVID-19
За весь период диагноз COVID-19 подтвержден у 1310 человек, в стационарах на лечении сегодня находится 395 человек.
РИА Новости 04:49
Экономика
Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия
Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC.
Вести.Ru вчера в 07:48
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости вчера в 11:14
Политика
Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом".
ТАСС 03:40
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Общество
За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:37
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Общество
В Калужской области коронавирус диагностировали у 1486 человек
По состоянию на 6 мая на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 1486.
Pressa40 05:31
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37