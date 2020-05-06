Не та "пятерка" На вечер 5 мая Россия занимает седьмую строчку в рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом.

с чего всё началось

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Это в разговоре с «Известиями» предсказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

Авто Правила выбора моторного масла для автомобиля с пробегом При выборе моторного масла для двигателей с пробегом, следует учитывать сразу несколько параметров.

Общество Деятели культуры просят суд отпустить историка Дмитриева из СИЗО Десятки деятелей культуры поставили свои подписи под открытым коллективным письмом, в котором говорится о необходимости выпустить из-под стражи карельского историка Юрия Дмитриева из-за высокого шанса смерти заключенного в камере.

Политика Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции. 1

Происшествия В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга. 616

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на РФ в Еврокомиссию Староста (глава) шестого района Праги Ондржей Коларж, который был одним из инициаторов демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, пожаловался на Россию председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. 1,8K

Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 533

Здоровье 350 медиков отказались работать в Калининградской области В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом. 7K

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 336

Экономика Илон Маск получит от Tesla особую премию В Tesla Маск не получает зарплату: его компенсационный пакет состоит из 20,3 миллиона опционов на акции, разбитых на 12 траншей.

Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 836

Политика Латвия назвала себя «донором» СССР Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс. 940

Недвижимость Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября. 304

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 382

Политика Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков. 2,2K

Экономика Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC. 2

Политика Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом". 748

Общество В Псковской области ограничили карантинные меры В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса. 59

Общество За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. 210

Общество Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком. 225